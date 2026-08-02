Ele apar în urma utilizării bețișoarelor de urechi și a băilor frecvente în piscină sau în mare, potrivit News.ro.

„Sezonul estival aduce vacanțe, înot în piscină sau în mare și multe activități în aer liber. Tot în această perioadă, în cabinetul ORL sunt diagnosticate frecvent două afecțiuni ale urechii externe: otita externă și otomicoza. De ce apar? Canalul auditiv extern este o structură sensibilă, iar combinația dintre apa rămasă în ureche și temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea bacteriilor sau a fungilor, determinând inflamarea conductului auditiv extern”, a transmis Andra Podgoreanu.

Potrivit specialistului, factorii favorizanți sunt băile frecvente în piscină sau în mare; utilizarea bețișoarelor de urechi, care afectează bariera naturală de protecție a pielii; folosirea îndelungată a căștilor intraauriculare în zilele călduroase.

Primele semne ale afecțiunilor

Primele semne sunt mâncărimea în interiorul urechii, o durere care se accentuează la atingere, senzația de ureche înfundată, diminuarea auzului sau apariția unor secreții.

„Utilizarea picăturilor auriculare fără consult medical poate întârzia vindecarea sau chiar agrava afecțiunea. De exemplu, administrarea unui antibiotic într-o infecție fungică poate favoriza evoluția acesteia, iar în cazul unei perforații de timpan majoritatea picăturilor sunt contraindicate.

Diagnosticul corect și tratamentul adecvat pot fi stabilite numai în urma unui consult ORL”, a atras atenția Andra Podgoreanu.

Ce tratament recomandă medicul ORL

Tratamentul este individualizat și poate include: toaletarea profesională a conductului auditiv extern; tratament local cu picături auriculare specifice tipului de infecție; tratament simptomatic pentru controlul durerii, atunci când este necesar.

„Dacă apar durere, prurit, secreții auriculare sau senzația de ureche înfundată, este recomandată prezentarea la medicul ORL. Diagnosticul precoce și tratamentul adecvat contribuie la o vindecare rapidă și la prevenirea complicațiilor”, a mai spus Andra Podgoreanu.