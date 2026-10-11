Iar cele mai multe sunt minore, care ajung să fie exploatate sexual în țară sau peste hotare. Un exercițiu menit să prevină răspândirea acestui fenomen a avut loc sâmbătă la Timișoara. Tinerii au fost invitați să se pună în pielea victimei și să încerce să scape dintr-un spațiu special amenajat într-un camion, folosind indicii – exact ca într-un „escape room”.

În camionul adus în Piața Operei din Timișoara, fiecare indiciu îi apropie pe participanți de ieșire, dar le dezvăluie și o parte din povestea unei victime. Scenariile pornesc de la cazuri reale și arată cum ajunge un om să fie exploatat. Totul se desfășoară într-un cadru sigur, sub forma unui joc.

Participantă: „Foarte intens, am rămas șocată, e foarte realist, ca și cum noi eram victime și noi trebuia să evadăm.”

Experiența se adresează în special adolescenților și tinerilor. Provocările au rolul de a-i ajuta să descopere cum acționează traficanții și de ce unei victime îi poate fi greu să iasă dintr-o asemenea situație.

Participant: „E un sentiment de neputință și așa e tot experimentul ăsta, îți dă un sentiment de neputință când ajungi, Doamne ferește, într-o situație din asta.”

Participant: „Era foarte realistă experiența.”

Proiectul a fost dezvoltat de o fundație din Țările de Jos, cu sprijinul poliției olandeze.

Marcel Legerstee, polițist în Țările de Jos: „Multe fete trăiesc în Țările de Jos, vin în Țările de Jos, oamenii le spun că le duc la muncă, însă ajung să se prostitueze. În fiecare zi vedem astfel de probleme. Mulți cred că Olanda este paradisul Europei.”

Autoritățile spun că pericolul poate veni chiar de la o persoană apropiată – un prieten, o rudă sau partenerul de viață – care profită de încrederea victimelor și de problemele lor. În plus...

Ana Cordun, Centrul Regional Timișoara Împotriva Traficului de Persoane: „Ne întâlnim cu minori, de vârstă din ce în ce mai mică, care sunt victime ale mediului online.”

Laura Ghica, World Vision România: „Minorii sunt cei mai ușor de manipulat.”

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a identificat 430 de victime doar în primele șase luni ale acestui an. În comparație, în aceeași perioadă a anului trecut, numărul era cu o treime mai mic.