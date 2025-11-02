Tot mai mulți tineri suferă de burnout, spune un psihiatru. Cum ar trebui să intervină angajatorii

Stiri Sanatate
02-11-2025 | 09:20
burnout
Shutterstock

Ioana Silion, medic primar psihiatru, a explicat pentru News.ro că tot mai multe persoane tinere ajung la cabinet cu simptome de burnout.

autor
Claudia Alionescu

Oamenii își neglijează viața personală și socială pentru că sunt acaparați foarte mult de muncă, potrivit News.ro.

Ajung în stare de epuizare fizică, nu mai fac față solicitărilor de la serviciu, își schimbă comportamentul, devin irascibili și nu se mai pot odihni noaptea, spune medicul.

Schimbarea locului de muncă și a stilului de viață nu este ușor de făcut. Dr. Silion consideră că angajatorii ar trebui să se preocupe de modul în care angajații primesc sarcini:

„În funcție de tipologia fiecărui om în parte, onboarding-ul se poate face astfel încât fiecare să primească de lucru atât cât poate face cel mai bine”, afirmă medicul.

Citește și
Medici
Medicii de la UPU sunt afectați de burnout pe fondul lipsei de personal. Arafat: Specializarea, descurajată din facultate

„Odată cu venirea companiilor multinaționale în România, sigur am importat bunăstarea din afară, din Vest, dar și problemele aferente acesteia. Sunt tot mai mulți tineri care se prezintă la cabinet pentru simptomatologie complet nespecifică, nu-și dau seama ce se întâmplă cu ei, sunt dezorientați, observă o modificare a comportamentului lor pentru că fac comparație cum erau înainte și cum sunt acum.

Oamenii nu-și dau seama când ajung să aibă nevoie de ajutor de specialitate, tocmai pentru că sunt angrenați în activitatea profesională atât de mult încât își neglijează viața personală, viața socială. Se instalează lent, insidios, în timp, în luni de zile, chiar ani, la unii care sunt mai toleranți și care duc, au o reziliență mai bună.

Apare modificarea comportamentului; acesta este punctul în care, într-adevăr, oamenii au nevoie de ajutor de specialitate. Când spun „modificare a comportamentului”, mă refer la stare de fatigabilitate, senzația de neputință, de presiune, tot timpul rămâne în urmă cu activitățile, nu mai are timp de nimic, are senzația că timpul nu-i ajunge, deși productivitatea scade, este iritabil, devine irascibil, reactiv, intră în conflict, se ceartă cu colegii, cu șefii, cu rudele acasă, nu se mai dedică activităților casnice”, a explicat medicul.

Tulburările de somn sunt prezente în burnout. Pentru a se putea odihni noaptea și a funcționa în timpul zilei, oamenii apelează la mai multe substanțe, printre care alcool, cafea, băuturi energizante. „Este un cerc vicios în care, odată intrat, este greu să îți dai seama că ai nevoie de ajutor”, afirmă Dr. Silion.

„Una dintre consecințele epuizării este insomnia sau hipersomnia. Atunci când un om nu poate dormi, atunci începe să-și pună întrebări și să caute soluții pentru a putea funcționa mai ușor. Cei mai mulți recurg la substanțele pe care le au la îndemână: alcool, pentru a se seda și a putea adormi; recurg la cafea în cantitate mare, la țigări multe, la dulciuri, băuturi energizante pentru a se stimula și a putea funcționa în timpul zilei.

Recurg la sedative pentru a putea adormi. Este un cerc vicios în care, odată intrat, este greu să îți dai seama că ai nevoie de ajutor. Cea mai importantă este prevenția. E ușor să spunem, pentru că nicio companie nu poate să recunoască și nici nu are cum: locurile de muncă sunt suprasolicitante și „asta e, nu avem ce face, lumea are nevoie de bani și muncește”.

Schimbarea stilului de viață este o altă metaforă despre care se vorbește. Nu se poate întotdeauna să-ți schimbi stilul de viață, schimbi locul de muncă, dar peste tot apar lucruri care pot să ducă la epuizare; e în funcție de tipologia fiecărui om în parte”, a precizat medicul.

Ce ar trebui să facă angajatorii, în opinia doctorului

„Ar trebui făcut un proces de onboarding (n.red. – proces prin care angajatorul se asigură că noul angajat înțelege rolul pe care îl ocupă în firmă și politica acesteia) mult mai elaborat și centrat pe tipologia fiecărui om în parte. Pentru că sunt oameni care sunt independenți și lucrează singuri și pot să-și desfășoare activitatea independent, care pot lucra de acasă, de exemplu, și sunt alte persoane ezitante, dependente, anxioase, care au nevoie să aibă tot timpul pe cineva în spatele lor care să-i ajute să le confirme că e bine ce au făcut, să nu aibă mai multe taskuri deodată pentru că nu se descurcă, nu se pot concentra la mai multe activități deodată. În funcție de tipologia fiecărui om în parte, onboarding-ul se poate face astfel încât fiecare să primească de lucru atât cât poate face cel mai bine”, a spus medicul.

Burnoutul, de la simptome la tratament

„Ar trebui sănătatea mintală să fie conștientizată mult mai bine și să lăsăm tabuurile la o parte, astfel încât oamenii să aibă curaj să spună când au nevoie de ajutor”, a atras atenția medicul.

„Se tratează simptomatic. Burnoutul este un sindrom, se referă strict la o deteriorare a afectivității, din cauza condițiilor de muncă, a epuizării emoționale. Simptomatic se tratează, nu avem alte resurse de a trata; se tratează insomnia sau anxietatea pentru că ajung oamenii să aibă o groază că trebuie să meargă la serviciu, să le fie groază că trebuie să intre în ședințe, că trebuie să se apuce de treabă și pur și simplu e o stare de paralizie, se mobilizează cu dificultate și, sigur, apar consecințe din cauza productivității scăzute.

Se tratează tulburările afective, se retrag social, nu mai pot să interacționeze, își caută orice scuze să nu se ducă la serviciu, își iau concedii medicale sau unii își dau demisia și renunță fără să aibă un alt loc de muncă. Se tratează cu antidepresive, cu anxiolitice, cu tratament specific la pacienții care au insomnii și tulburări de comportament din cauza privării de somn.

Ar trebui sănătatea mintală să fie conștientizată mult mai bine și să lăsăm tabuurile la o parte, astfel încât oamenii să aibă curaj să spună când au nevoie de ajutor de specialitate, când sunt obosiți, să nu mai fie repeziți, să nu fie priviți ca niște persoane incapabile, care nu sunt în stare, nu le duce mintea, nu sunt destul de puternice.

Oamenii trebuie să aibă un loc, un specialist căruia să-i spună ce li se întâmplă, ce simt, fără să suporte consecințe la locul de muncă.

Pentru că, de regulă, așa se întâmplă: cei care nu fac față sunt dați la o parte. Și de aici vine această dorință de a performa din ce în ce mai bine, de a face multe lucruri, de a se implica în multe proiecte pentru a demonstra că este bun. Cine are acces, recurge la substanțe care să-i ajute să funcționeze non-stop, ceea ce este imposibil: sedative pentru a putea dormi și/sau substanțe stimulante, excitante, care să-i ajute în timpul zilei să funcționeze.

Apare această alternanță de substanțe: seara sedative, dimineața stimulante, tocmai pentru a putea funcționa și să mențină competitivitatea crescută care se regăsește în ziua de astăzi la locul de muncă”, a declarat pentru News.ro Dr. Ioana Silion, medic primar psihiatru.

Cum a căzut fetița de numai 2 ani de la etajul al doilea al unui bloc din Constanța. Greșeala făcută de mama ei

Sursa: News.ro

Etichete: tineri, angajatori, burnout,

Dată publicare: 02-11-2025 09:20

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Citește și...
Reacție din spitalul din Buzău după moartea directorului medical Ștefania Szabo. „Să realizăm care ne sunt limitele”
Stiri actuale
Reacție din spitalul din Buzău după moartea directorului medical Ștefania Szabo. „Să realizăm care ne sunt limitele”

Liderul sindical al Spitalului Județean Buzău, Grațiela Constantin, cere autorităților să trateze cu seriozitate fenomenul de burnout din spitale, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.

Medicii de la UPU sunt afectați de burnout pe fondul lipsei de personal. Arafat: Specializarea, descurajată din facultate
Stiri actuale
Medicii de la UPU sunt afectați de burnout pe fondul lipsei de personal. Arafat: Specializarea, descurajată din facultate

Există un grad de burnout ridicat la o parte din personalul din untățile de primiri urgențe (UPU), a declarat șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

România este fruntașă la epuizarea profesională. Cum se manifestă sindromul burnout
Stiri Sanatate
România este fruntașă la epuizarea profesională. Cum se manifestă sindromul burnout

Peste jumătate dintre români se declară stresați la locul de muncă, iar mai bine de un sfert dintre ei spun că au ajuns la epuizare.

Fenomen îngrijorător în România. Infarctul a devenit frecvent chiar și la tinerii de 20 de ani, din cauza epuizării
Doctor de bine
Fenomen îngrijorător în România. Infarctul a devenit frecvent chiar și la tinerii de 20 de ani, din cauza epuizării

La 2-3 săptămâni după o viroză severă, poate apărea o durere în piept. Se întâmplă în special în cazul tinerilor și acesta e semn de infecție la nivelul inimii.  

Recomandări
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO
Stiri externe
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO

O alianță bipartidică formată din personalități influente din domeniul apărării din Congresul SUA intenționează să blocheze planul administrației Trump de a retrage trupele din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”
Stiri externe
Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”

Zece persoane au fost tratate pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri cu cuţitul care au avut loc sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbaţi au fost arestaţi.

Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui
Stiri Politice
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Noiembrie 2025

26:58

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28