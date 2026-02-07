Specialiștii atrag atenția că administrarea acestor medicamente inutil poate duce la rezistență bacteriană, făcând tratamentele viitoare ineficiente.

Peste 20 de copii ajung zilnic cu febră la Spitalul Județean din Bistrița. Medicii pediatri spun că cei mai mulți părinți le-au dat deja antibiotic acasă.

Heidi Adumitrăchioaei - medic pediatru Spitalul Județean de Urgență Bistrița: „Sunt mulți părinți care vin în urgențe datorită faptului că, copilul are febră mare, asta însemnând 39-40 și încep să administreze erapie cu antibiotice crezând că este o infecție bacteriană.”

Mamă: „A vomitat întruna, am venit să vedem ce ne dă de aici. Vineri i-a dat ceva antibiotic, dar nu s-a simțit bine deloc”.

Mamă: „Am spus să venim să nu fie ceva mai grav”.

Apariția acestor situații ridică și o altă problemă, pentru că antibioticele se vând în farmacii doar pe bază de rețetă.

Aurel Crișan – medic șef UPU SMURD Alba Iulia: „Recomandarea este să se prezinte la medic să nu ia din propria inițiativă antibiotic, să nu facă o autoadministrare de antibotice. În cazul virozelor respiratorii oricum antibioticul nu este eficient, decât dacă apar complicații”.

Astfel de medicamente luate fără recomandarea unui doctor, în plin sezon de viroze, afectează flora intestinală și pot provoca rezistență la bacterii.