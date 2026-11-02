Schimbarea apărută în corpul uman. Diferența observată de cercetători, față de oamenii din urmă cu 150 de ani

Temperatura medie a corpului uman nu mai este aceeași ca în urmă cu 150 de ani. Cercetările arată că aceasta a scăzut treptat, iar specialiștii pun schimbarea pe seama îmbunătățirii condițiilor de sănătate și igienă, dar și a confortului termic din locuințe, conform BBC.

Astfel, valoarea de 37 de grade Celsius, considerată mult timp standardul temperaturii normale, este tot mai des reevaluată de oamenii de știință.

Cum a fost stabilită temperatura normală de 37 de grade Celsius

În anii 1860, medicul german Carl Wunderlich a analizat peste un milion de măsurători ale temperaturii corporale, realizate pe 25.000 de pacienți, pe parcursul a 15 ani.

În urma cercetării, a stabilit valoarea de 37 de grade drept temperatură medie normală pentru adulți, iar pragul de 38 de grade ca indicator al febrei.

Descoperirile sale au devenit un reper medical, însă studiile recente arată că temperatura corporală medie a scăzut în ultimul secol și jumătate.

Temperatura corpului uman a scăzut în timp

Studiile arată că temperatura corporală medie a oamenilor a scăzut în ultimii 150 de ani. Cercetările realizate pe aproape 190.000 de americani indică o valoare medie actuală de aproximativ 36,39 de grade, față de 37 de grade în trecut.

Aceeași tendință a fost observată și în comunitatea indigenă Tsimane din Amazon, unde temperatura medie a scăzut de la 37 de grade la 36,5 de grade între începutul anilor 2000 și 2018.

De ce a scăzut temperatura corporală medie?

Există mai multe explicații posibile pentru valorile mai mici înregistrate în prezent.

Julie Parsonnet, medic specialist în boli infecțioase la Universitatea Stanford, consideră că una dintre cauze ar putea fi îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației. În perioada în care trăia Wunderlich, speranța de viață era de aproximativ 38 de ani. Astăzi, aceasta este aproape dublă.

„Oamenii nu aveau parte de o viață la fel de sănătoasă ca în prezent. Se confruntau frecvent cu numeroase probleme medicale, precum tuberculoza, afecțiunile dentare grave, dizenteria, febra reumatică și osteomielita”, explică Parsonnet.

Scăderea temperaturii corporale ar putea fi explicată prin îmbunătățirea stării de sănătate, vaccinare și condiții de igienă mai bune, care reduc infecțiile și efortul sistemului imunitar. Un alt factor este confortul termic din locuințe, datorat aerului condiționat și încălzirii centrale, care face ca organismul să consume mai puțină energie pentru reglarea temperaturii.

Patru factori care influențează temperatura corporală

Temperatura corpului nu este aceeași pentru toată lumea. Specialiștii au identificat patru factori principali care pot influența valorile înregistrate:

1. Vârsta: Persoanele în vârstă au, în general, o temperatură corporală mai scăzută. Pe măsură ce îmbătrânim, metabolismul încetinește, iar organismul devine mai puțin activ și consumă mai puțină energie, explică Waleed Javaid, medic specialist în boli infecțioase la Universitatea din Virginia de Vest.

2. Sexul: Femeile au, în general, o temperatură corporală mai ridicată decât bărbații. Acest lucru este valabil inclusiv în cazul femeilor în vârstă, nu doar în perioadele în care ciclul menstrual influențează temperatura. Oamenii de știință nu cunosc încă motivul exact al acestei diferențe.

3. Momentul zilei: Temperatura corpului urmează un ritm circadian. Potrivit reumatologului Jonathan Hausmann, de la Spitalul de Copii din Boston și Spitalul General din Massachusetts, aceasta atinge valori mai scăzute între orele 03:00 și 05:00 și valori maxime între 16:00 și 18:00. Variațiile ar putea reflecta nivelul mai ridicat de activitate din timpul zilei.

4. Înălțimea și greutatea: Înălțimea mai mare este asociată cu o temperatură corporală mai scăzută, deoarece o suprafață corporală mai extinsă favorizează pierderea căldurii. În schimb, greutatea mai mare poate determina o ușoară creștere a temperaturii, explică Julie Parsonnet.

Parsonnet nu consideră însă că eventualele erori de calibrare ale termometrelor explică pe deplin valorile mai ridicate înregistrate de Wunderlich.

Atunci când ea și echipa sa au analizat datele privind temperatura corporală a veteranilor din Armata Uniunii, colectate între 1862 și 1930, au descoperit că persoanele născute mai devreme aveau într-adevăr temperaturi medii mai ridicate decât cele născute ulterior.

Cercetătoarea explică faptul că analiza a comparat persoane născute în ani diferiți, dar măsurate în aceeași perioadă, precum și persoane născute în același an, dar măsurate în perioade diferite. Astfel, cercetătorii au putut separa influența instrumentelor de măsurare de cea a vârstei și a anului nașterii.

Convingerea echipei a fost întărită și de analiza altor două baze de date, mai recente, care au indicat aceeași tendință de scădere.

Acestea includeau măsurători realizate între 1971 și 2017, folosind termometre care ar fi trebuit să aibă o calibrare similară.