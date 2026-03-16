În ultima lună, patru pacienți internați în secția de Terapie Intensivă infectați cu această bacterie au murit.

Spitalul Județean Neamț a raportat focarul de infecție de la ATI către Direcția de Sănătate Publică pe 18 februarie.

Până pe 13 martie, șapte pacienți internați acolo au ieșit pozitiv la Acinetobacter baumanni – o bacterie periculoasă, rezistentă la antibiotice. Patru dintre ei au murit.

Dan Crețu, director DSP Neamț: „Conform datelor comunicate de unitatea sanitară, în trei cazuri cauza decesului nu a avut legătură cu asistența medicală, iar într-un caz există o posibilă legătură cu infecția cu Acinetobacter.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Conform spitalului, în cazul tuturor celor șapte pacienți infectați cu bacteria periculoasă, ar fi vorba de persoane de peste 60 de ani, cu multiple afecțiuni grave. Două încă sunt internate.”

Pe lângă focarul de Acinetobacter, încă nouă bolnavi internați la Terapie Intensivă, chirurgie sau medicină internă au fost depistați cu alte infecții nosocomiale de la începutul anului.

Un control făcut de DSP în spital la finalul lunii trecute a descoperit, printre altele, nereguli cu privire la condițiile de izolare a pacienților, procedurile de curățenie și dezinfecție și amenajarea spațiilor destinate personalului. Spitalul a fost amendat cu 30.000 de lei, iar DSP a dispus măsuri obligatorii, inclusiv pentru instruirea personalului.

Ștefan Gheorghincă, director medical Spitalul Județean Neamț: „Orice infecție nosocomială reprezintă o situație deosebită pentru pacientul care o contactează. Noi trebuie să găsim orice breșă și să încercăm din răsputeri să îndreptăm aceste lucruri. Din păcate, acestea apar. Nu știu dacă se poate vorbi de o culpă medicală atât timp cât avem de-a face cu un pacient extrem de tarat.”

Deocamdată, apariția focarului este anchetată de DSP Neamț și de Institutul de Sănătate Publică.