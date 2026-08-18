Școlile fără autorizație de funcționare ar putea primi avize temporare pentru găzduirea cabinetelor mobile însă normele pentru decontarea acestor servicii nu sunt gata încă. Organizatorii se bazează deocamdată tot pe sponsorizări pentru a oferi consultații și investigații gratuite.

Un ordin pus în transparență pe site-ul Ministerului Sănătății prevede ca școlile și cabinetele medicale din unitățile de învățământ care nu dețin autorizație sanitară de funcționare să primeasă aviz temporar de la Direcția de Sănătate Publică pentru organizarea caravanelor medicale.

Astfel oamenii ar avea acces la activități preventive și de screening, precum măsurarea glicemiei, a tensiunii arteriale, ekg-uri sau chiar investigații mai complicate.

Vlad Berbecar, fondator Caravana cu Medici: „Am desfășurat peste 350 de caravane, din care au beneficiat peste 35 de mii de oameni. Oamenii pe care îi consultăm, o bună parte dintre ei nu au fost niciodată la medic și nu și-au făcut niciodată un set de analize''.

La finalul anului trecut a fost schimbată legislația, astfel încât furnizorii de servicii medicale, care sunt în contract cu casa de asigurări, să poată deconta serviciile acordate în caravanele medicale. Doar că normele de aplicare nu sunt gata, iar cei de la CNAS spun că deocamdată doar screeningul pentru cancerul de col uterin și cel pentru cancerul de sân pot fi decontate astfel.

Caravanele mobile și campaniile organizate voluntar de medici sunt extrem de utile, mai ales în zonele cu deficit de medici. Universitatea de Medicină din București a avut astfel de acțiuni pe litoral, timp de șase zile, în care au fost acordate peste 4.200 de consultații medicale. Rezultatele au scos la iveală probleme medicale grave.

Corespondent Pro TV: „Peste 1500 de oameni au fost văzuți de medici endocrinologi - mai mult de 1000 dintre ei pentru screening sindrom metabolic - 58,7% au fost cazuri cu suprapondere și obezitate. S-au identificat de asemenea 434 cazuri cu HTA, adică 41,2% din cazuri, 531 cu dislipidemie, respectiv 50,4% și 89 cazuri cu diabet zaharat (8,4%). Medicii voluntari dermatologi au acordat 1.229 de consultații - la peste 100 s-a ridicat suspiciuni cu potențial de evoluție spre cancer de piele. Din păcate mai mulți oameni au aflat că au deja melanom într-o formă sau alta”.