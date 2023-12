Recomandat de medicul Mihaela Bilic: ”Profitați!”. Aceasta este ”garnitura perfectă”, ”proaspătă, congelată sau în conservă”

Ea recomandă păstăile de fasole verde sau albă, care nu sunt doar dietetice, ci și sănătoase, deoarece nu au ”niciun strop de grăsime”.

”Fasole păstăi…de orice culoare! Niciodată nu a fost mai ușor de demonstrat cât de dietetice și sănătoase sunt legumele pentru siluetă, ca atunci când vorbim despre fasolea verde...sau albă: niciun strop de grăsime, urme de proteine, aproape 3,5% glucide și acestea reprezentate majoritar de fibre (2,5g la 100g produs).

Ce nutrienți găsim în fasolea verde? Apă in principal și fibre in special, un pic de vit. C plus satisfacție maximă - nu e de colea să ai burta plină cu doar 35cal/100g.

Acesta e rolul legumelor în alimentația umană: să aducă vitamine, minerale, apă si fibre. Să fie clar, nu din legume creștem, ci din produse hrănitoare, bogate in grăsimi și proteine. Cât despre energia pentru mișcare, ea vine din alimentele bogate în carbohidrați/amidon, adică din făinoase si leguminoase (de ex. fasolea boabe).” - spune Mihaela Bilic.

Care este beneficiul fasolei verde

Medicul nutriționist mai spune că fasolea verde este ”garnitura perfectă”, deoarece ”ne creează satisfacția că avem o porție mare, generoasă” - indiferent dacă este proaspătă, congelată sau în conservă.

”Înapoi la fasolea verde! Care este beneficiul ei? Dă volum mâncării, e garnitura perfectă, ne creează satisfacția că avem o porție mare, generoasă. Bineînteles că o putem consuma ca fel unic, însă nu o să țină prea mult de foame.

Ca să o “îmbogățim” putem adauga unt sau ulei, pesto verde sau roșu, parmezan, bacon etc. Merge perfect cu usturoi si pătrunjel, dar și cu o bucată de carne sau pește.

Proaspătă, congelată sau în conservă, rece (ca salată) sau caldă (tocăniță sau garnitură), fasolea verde ne colorează si ne umple farfuria indiferent de sezon. Profitați!” - mai spune Mihaela Bilic într-un mesaj postat pe Facebook.

Dată publicare: 09-12-2023 08:36