Reacția medicilor de familie după ce ministrul Sănătății a anunțat înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor

16-09-2025 | 21:53
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a reacţionat, marţi, după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat un proiect pilot de înfiinţare a unor cabinete în ambulatoriul spitalelor.

Adrian Popovici

Medicii de familie consideră că reducerea continuă a resurselor umane în medicină primară, în special în mediul rural, reprezintă o problemă majoră care afectează accesul la servicii medicale de calitate pentru populaţia din aceste zone. Medicii precizează că, în medicina de familie, se gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri.

„Prin definiţie, medicul de familie are un rol vital în asigurarea serviciilor medicale primare, garantând continuitatea şi coordonarea îngrijirii stării de sănătate, asigurând asistenţă medicală personalizată, prevenție, monitorizare a bolilor cronice. Medicii de familie gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri”, a transmis sursa citată.

Medicii de familie consideră că „reducerea continuă şi drastică a resurselor umane în medicină primară în special în mediul rural reprezintă o problemă majoră care afectează accesul la servicii medicale de calitate pentru populaţia din aceste zone”.

Propunerea ministrului nu rezolvă problemele din mediul rural

„Această tendinţă pune în pericol sănătatea publică şi creează inegalitate în ceea ce priveşte accesul la asistenţă medicală. Suntem de acord că este esenţial să creştem atractivitatea specialităţii de medicină de familie prin implementarea unor măsuri care să încurajeze tinerii medici să aleagă această carieră. Propunerea de a înfiinţa cabinete de medicină de familie în ambulatoriul spitalelor din mediul urban nu este o abordare pentru a compensa deficitul de medici de familie din mediul rural şi din unele oraşe, astfel încât să se asigure accesul tuturor la servicii dedicate”, au mai transmis medicii de familie.

Potrivit acestora, mai mult, incărcarea suplimentară a bugetului unităţilor spitaliceşti ar putea avea consecinţe negative asupra finanţării şi funcţionării acestora.

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie solicită Ministerului Sănătăţii să ia în considerare următoarele:

♦ Implementarea unor măsuri concrete pentru creşterea atractivităţii specialităţii de medicină de familie care să ţînă cont de competenţele medicului, cu finanţarea adecvată serviciilor oferite.

♦ Dezvoltarea unor strategii pentru atragerea şi menţinerea resurselor umane în medicină primară în mediul rural

♦ Evaluarea impactului financiar şi operaţional al înfiinţării cabinetelor de medicină de familie în ambulatoriul spitalelor în condiţii de deficit bugetar.

♦ Promovarea Centrelor de Permanentă care reprezintă continuitatea asistenţei medicale primare cu program inclusiv pe timpul nopţii

Apelul medicilor de familie

„Solicităm Ministrului Sănătăţii colaborarea şi consultarea cu organizaţiile reprezentative ale cabinetelor medicilor de familie pentru a găşi soluţii care să îmbunătăţească accesul la servicii medicale de asistenţă medicală primară pentru toţi cetăţenii”, se mai arată în comunicatul de presă.

Ministerul Sănătăţii va realiza un proiect-pilot de înfiinţare a unor cabinete de medicină de familie în spitalele publice, după modelul altor state europene, pentru a reduce presiunea de pe unităţile de primiri-urgenţe, a declarat joi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la conferinţa 360APT – Acces, Prevenţie, Terapii: puncte de echilibru într-un sistem în schimbare, organizată de platforma 360medical.

Sursa: News.ro

