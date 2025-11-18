Raport OMS: Tot mai mulți copii și adolescenți din Europa suferă de tulburări mintale

18-11-2025 | 17:59
Criza invizibilă a sănătăţii mintale în rândul tinerilor din Europa devine tot mai greu de ignorat.

Vlad Dobrea

Un nou raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată ca un număr în creştere alarmantă de copii şi adolescenţi se confruntă cu anxietate, depresie şi alte tulburări mintale – o realitate care depăşeşte statisticile şi pune presiune pe sistemele de sănătate.
 
Documentul, lansat de biroul OMS pentru Europa, reuneşte în premieră date cuprinzătoare despre starea sănătăţii mintale la tinerii din regiune şi atrage atenţia asupra unei tendinţe clare: problemele emoţionale şi psihologice se agravează, iar serviciile nu ţin pasul cu nevoile reale ale generaţiilor tinere.
 

Un copil din şapte are o afecţiune de sănătate mintală

 

Potrivit raportului, un copil sau adolescent din şapte (cu vârste între 0 şi 19 ani) trăieşte cu o tulburare de sănătate mintală, iar situaţia este în special gravă în rândul adolescentelor: una din patru fete cu vârste între 15 şi 19 ani are o astfel de afecţiune. În plus, sinuciderea rămâne prima cauză de deces în rândul tinerilor cu vârste între 15 şi 29 de ani.
 
În ultimii 15 ani, prevalenta acestor afecţiuni a crescut cu o treime, în timp ce sistemele de sănătate nu au reuşit să ţină pasul. Raportul evidenţiază lipsuri majore în accesul şi calitatea serviciilor:
 
• Un sfert dintre ţări nu dispun de servicii comunitare dedicate copiilor şi adolescenţilor
• Un stat din cinci nu are o politică specifică privind sănătatea mintală a tinerilor
• Calitatea îngrijirii variază semnificativ de la o ţară la alta
• Există, în medie, un singur psihiatru la 76.000 de copii şi adolescenţi
 

Apel la acţiune urgenţă

 

OMS face apel la acţiune urgenţă şi coordonată, propunând nouă direcţii prioritare, printre care: elaborarea de strategii naţionale, investiţii în servicii bazate pe nevoile reale ale copiilor şi familiilor, consolidarea forţei de muncă şi măsurarea rezultatelor relevante pentru beneficiari.
 
“Acest raport este un semnal de alarmă pentru întreaga regiune. Fiecare copil şi tânăr are dreptul la sprijin şi îngrijire de calitate. Dacă acţionăm acum, putem construi sisteme reziliente, care să ajute generaţiile viitoare să prospere”, a declarat Dr. João Breda, coordonator al Biroului OMS pentru Calitatea Îngrijirii şi Siguranţă Pacienţilor.
 

