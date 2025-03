Primul centru integrat de management al obezității din România, deschis la Timișoara. ”Este absolut gratuit”

Pentru o abordare eficientă, pe lângă tratamentul medical, pacienții vor fi monitorizați și ajutați și pentru recuperare fizică sau psihică. La noi, aproape 40 la sută dintre adulți suferă de obezitate, iar 70 la sută sunt supraponderali.

Potrivit specialiștilor, un astfel de centru reprezintă un sprijin, la un alt nivel, în drumul lung al celor care suferă de obezitate.

Dorel Săndesc, manager Spitalul Județean Timișoara: ”Este primul dintr-un spital public, dar este în premieră absolută că este primul absolut gratuit. Vom fi simplificat foarte mult birocrația. Nu va trebui să umble după bilete de trimitere".

Un pacient care se va adresa centrului va fi primit de un manager de caz. Acesta va face primele investigații și va stabili care sunt consultațiile de care pacientul are nevoie.

Conf. dr. Bogdan Trimar, coordonatorul proiectului: ”Până la înființarea unui asemnea centru, cel mult primea un bilet de trimitere, să se descurce în a obține acele consulații”.

Nouă specializări au fost, astfel, reunite în cadrul Centrului Integrat de Management al Obezității, iar pacientul nu mai este plimbat de la un spital la altul.

Până în 2030, jumătate dintre români vor fi obezi

Andreea Rață, director medical Spitalul Județean Timișoara: ”Este vorba de consultul de cardiologie, consultul de nutriție. Dacă este nevoie de recuperare și de tratament din punct de vedere chirurgical, analize de laborator, la fel".

Mihaela Rcheșan, nutriționist, Centrul Integrat de Management al Obezității: ”După ce se face o analiză a obiceiurilor alimentare încercăm să adaptăm programul nutrițional”.

Pentru pacienți, acest centru este o nouă șansă, după zeci de drumuri între cabinete și bani cheltuiți.

Claudia Corsei, pacient: ”Au fost dezavantaje financiare, având în vedere că am fost la câteva analize, a trebuit să plătesc, pentru că nu am reușit să prind la stat unele dintre programări sau am prins-o foarte târziu. La endocrinologie, de exemplu, am prins-o peste trei luni. Era necesară mult mai devreme. Cedezi la un moment dat".

Sorin Garcea, pacient: ”Era un traseu mai anevoios. Cu cozi, cu așteptări, cu pacienți nervoși".

Până în 2030, estimările arată că în România vor fi 10 milioane de persoane obeze.

