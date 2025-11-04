Pfizer a dat în judecată producătorul medicamentului Ozempic. Pentru ce este acuzată compania daneză

Stiri Sanatate
04-11-2025 | 07:28
pastile
Shutterstock

Pfizer a anunţat luni depunerea unui nou proces împotriva Novo Nordisk şi Metsera, acuzând compania daneză de practici anticoncurenţiale menite să o avantajeze în competiţia pentru preluarea dezvoltatorului american de tratamente pentru obezitate.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit documentelor depuse la Tribunalul Federal din Delaware, Pfizer susţine că tentativa Novo Nordisk, producătorul medicamentului Ozempic, de a cumpăra Metsera ar avea ca scop menţinerea unei poziţii dominante pe piaţa globală a tratamentelor pentru obezitate, prin eliminarea unui potenţial concurent emergent.

Pfizer acuză o strategie de eliminare a competiției

Procesul mai acuză că acţionarii majoritari ai Metsera ar fi conspirat cu compania şi cu Novo Nordisk pentru a submina oferta Pfizer.

Într-un comunicat, Metsera a respins acuzaţiile, afirmând că „Pfizer încearcă să folosească justiţia pentru a obţine compania la un preţ mai mic decât oferta Novo Nordisk”.

Reprezentanţii Metsera au adăugat că argumentele Pfizer „sunt lipsite de temei” şi vor fi combătute în instanţă.

Citește și
Pfizer
Reacția complet neașteptată dezvoltată de o femeie după vaccinul anticovid. E singurul caz de acest fel | STUDIU

Acţiunea juridică amplifică conflictul dintre Pfizer şi Novo Nordisk pentru controlul Metsera, o companie cu un portofoliu promiţător de terapii bazate pe GLP-1 şi amilină, care ar putea aduce noi competitori într-o piaţă evaluată la peste 100 de miliarde de dolari până la sfârşitul deceniului.

Pfizer a anunţat în septembrie intenţia de a achiziţiona Metsera pentru 4,9 miliarde de dolari, sumă care ar putea urca la 7,3 miliarde în funcţie de rezultatele viitoare.

Achiziţia ar marca intrarea Pfizer pe piaţa tratamentelor pentru obezitate, un segment în care compania a întâmpinat dificultăţi în dezvoltarea propriilor medicamente.

În replică, Novo Nordisk a lansat joi o ofertă de preluare de aproximativ 6 miliarde de dolari, declanşând o perioadă de patru zile în care Pfizer poate renegocia termenii.

Primul proces, depus vineri la Curtea Cancelariei din Delaware, urmăreşte să blocheze Metsera să renunţe la acordul deja semnat cu Pfizer. Gigantul american argumentează că oferta Novo Nordisk nu poate fi considerată „superioară” deoarece implică riscuri majore de reglementare antitrust şi este puţin probabil să fie finalizată.

Novo Nordisk, care a revoluţionat industria cu medicamentele sale Ozempic şi Wegovy, se confruntă în prezent cu presiune concurenţială crescută din partea rivalului Eli Lilly, care a preluat conducerea pieţei cu tratamentele Mounjaro şi Zepbound.

Conflictul juridic dintre Pfizer şi Novo Nordisk reflectă miza uriaşă a pieţei globale a medicamentelor pentru obezitate, una dintre cele mai dinamice şi profitabile segmente din industria farmaceutică actuală.

Sursa: News.ro

Etichete: Pfizer, ozempic,

Dată publicare: 04-11-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în Serbia: un antrenor din prima ligă a murit după ce i s-a făcut rău în timpul meciului
NEWS ALERT Tragedie în Serbia: un antrenor din prima ligă a murit după ce i s-a făcut rău în timpul meciului
Citește și...
Scandalul ”Pfizergate”: Comisia Europeană a încălcat normele de transparență cu privire la mesajele Ursulei von der Leyen
Stiri externe
Scandalul ”Pfizergate”: Comisia Europeană a încălcat normele de transparență cu privire la mesajele Ursulei von der Leyen

Comisia Europeană a încălcat normele de transparență prin neacordarea accesului la mesajele text dintre Ursula von der Leyen și directorul general al gigantului farmaceutic Pfizer, a decis o instanță a UE .  

Reacția complet neașteptată dezvoltată de o femeie după vaccinul anticovid. E singurul caz de acest fel | STUDIU
Stiri Sanatate
Reacția complet neașteptată dezvoltată de o femeie după vaccinul anticovid. E singurul caz de acest fel | STUDIU

La o lună după prima doză de vaccin Pfizer COVID-19, o fată de 19 ani avea senzații de furnicături în zona pieptului, iar apoi lucrurile au scăpat total de sub control.

POLITICO: Parchetul european, condus de Kovesi, preia ancheta în cazul Pfizergate. Moment delicat pentru Ursula von der Leyen
Stiri externe
POLITICO: Parchetul european, condus de Kovesi, preia ancheta în cazul Pfizergate. Moment delicat pentru Ursula von der Leyen

Procurorii europeni, sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, investighează presupuse încălcări ale legii în legătură cu negocierile dintre Ursula von der Leyen, și directorul general al Pfizer, privind livrarea de vaccinuri anti-COVID.

 

 

 

Recomandări
Unul dintre munictorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital
Stiri externe
Unul dintre munictorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital

Muncitorul român, prins sub dărămăturile unui turn medieval care s-a prăbușit în centrul Romei, a murit azi-noapte la spital.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Continuăm incursiunea noastră în trecut și ajungem în 1998 – un an al contrastelor. Țara se scutură de iluzii și se lovește de crize. 

Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Stiri Politice
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an

Doar 300 de parlamentari sau mai degrabă 400? Coaliția are o nouă dilemă, după ce luni, la Senat, a fost adoptat tacit proiectul de lege al USR care vrea un Parlament mai suplu. Practic, ar urma să dispară 131 de deputați și 33 de senatori.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Noiembrie 2025

48:51

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28