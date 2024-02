Pățania unui bărbat operat la Iaşi, după ce a fost diagnosticat cu o boală care presupune alunecarea vertebrelor

Potrivit medicilor, a doua zi după operaţie, bărbatul s-a ridicat din pat şi a putut merge.

Relu F., de 56 de ani, originar din Ploieşti, a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, cu hernie de disc, dar şi cu spondilolistezis, boală care presupune o alunecare a vertebrelor de la nivelul coloanei lombare.

Bărbatul a fost operat la spitalul ieşean, iar medicii susţin că recuperarea a fost rapidă. Pacientul s-a putut ridica din pat a doua zi după ce a fost supus intervenţiei chirurgicale.

„Doresc să reiau viaţa normală pe care am avut-o. Afecţiunea mea este hernie de disc şi spondilolistezis. Am depistat la un RMN hernia de disc şi spre surprinderea mea, am sesizat şi această alunecare de vertebre. Mergeam cu dificultate. Când făceam un efort, adică duceam maxim cinci kilograme într-o mână, durerea se lăsa pe picior şi în partea de jos a coloanei. Acum sunt foarte bine şi abia aştept să ajung acasă”, a spus pacientul.

La rândul său, medicul Lucian Eva, manager al Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, a declarat că alunecarea vertebrelor de la nivelul coloanei lombare creează mari dificultăţi în timpul mersului, iar durerile sunt mari.

„Intervenţia chirurgicală a fost una laborioasă. Fixarea coloanei este necesară pentru ca acel decalaj de vertebre să nu se accentueze. Operaţia a fost un succes, pacientul se simte foarte bine. În zilele următoare, va fi externat”, a afirmat medicul Lucian Eva.

Dată publicare: 25-02-2024