Neuralink a implantat pentru prima dată un chip în creier unui om. Anunțul făcut apoi de Elon Musk

Situat în Fremont (California), o suburbie a oraşului San Francisco, Neuralink a primit undă verde din partea Agenţiei Americane de Reglementare a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (FDA), în luna mai.

Implantul său, de mărimea unei monede, a fost deja plasat în creierul unui macac, care a reuşit să joace jocul video „Pong" fără controler sau tastatură.

„Primele rezultate arată o activitate neuronală promiţătoare", a scris Elon Musk pe X (ex-Twitter).

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.