Operație extrem de dificilă la Cluj-Napoca. La 8 ani, Erica a primit din nou viață de la mama ei. ”E cu zâmbetul pe buze”

Deși transplantul pediatric este mai dificil decât cel la un adult, medicii de la institutul din Cluj-Napoca spun că operația a decurs foarte bine, iar în scurt timp cele două vor fi externate.

Erica are 8 ani și acum un an și jumătate a început să aibă dureri și tot mai puțină energie. A aflat că are vasculită, o boală inflamatorie care distruge treptat vasele de sânge.

Erica a ajuns la insuficiență renală și de trei ori pe săptămână se trezea la 3 dimineața pentru a merge de la Râmnicu Vâlcea la București să facă dializă.

Andreea, mămica donatoare: ”A fost într-o situație foarte dificilă. Dintr-un copil vesel și plin de viață... s-au întâmplat prea brusc toate lucrurile. A fost foarte greu să accepte să facă dializă”.

Mama ei a trecut cu bine testele de compatibilitate și, acum, i-a dăruit un rinichi.

Andreea, mămica donatoare: ”Lăsând la o parte că sunt foarte slăbită, mă simt foarte împlinită pentru că mi s-a îndeplinit un vis. Să înceapă o viață cât de cât normală. E cu zâmbetul pe buze, foarte puternică”.

28 de copii din România sunt pe lista de așteptare pentru un transplant renal

Operația de transplant a fost realizată de o echipă de la Institutul de Urologie și Transplant din Cluj-Napoca. Dar intervenția nu a fost deloc ușoară, având în vedere diferența dintre organul unui adult și al unui copil.

Conf. Dr. Elec Florin, șef Secție Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca: ”Transplantul pediatric este greu prin prisma vaselor copilului, vaselor de sânge unde trebuie conectat rinichiul, deoarece sunt foarte mici și este o disproporție între calibrul vaselor copilului și grefă, care provine de la un adult”.

Una dintre condițiile donatorului este să fie perfect sănătos.

Dr. Iacob Gheorghiță, coordonator Program de Transplant ICUTR Cluj-Napoca: ”Trebuie să ținem cont de foarte mulți factori. Starea de sănătate a părinților, se expun la un risc, care uneori poate fi un risc vital, cunoscut. Ne asigurăm că pacientul care donează nu îi vom face un rău și că poate să trăiască ulterior foarte bine cu rinichiul pe care îl are”.

Operația a decurs foarte bine, spun medicii. Erica și mama ei se refac și în curând vor ajunge acasă. În toată țara, 28 de copii sunt pe lista de așteptare pentru un transplant renal.

