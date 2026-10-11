Duminica, 11 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 15.000 de câştiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei, informează Loteria Română.

Potrivit Loteriei Române, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 2,41 milioane de lei (peste 450.700 de euro), în timp ce la Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 49.400 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

De asemenea, la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,31 milioane de lei, respectiv de 432.900 de euro, iar la Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 473.400 de lei (peste 88.500 de euro).