Această stare poate avea legătură cu somnul, ritmul zilnic, nivelul de stres sau chiar cu depresia matinală. Iată ce este depresia matinală și de ce diminețile sunt atât de grele pentru unii oameni.

Ce este depresia matinală și de ce apare

Depresia matinală este acea stare apăsătoare care apare mai ales dimineața, imediat după trezire. Persoana poate simți că ziua începe greu, cu tristețe, oboseală, lipsă de energie sau fără putere să se ridice din pat și să își înceapă rutina.

Uneori, această stare se mai reduce pe parcursul zilei. Dimineața poate fi cea mai dificilă parte, iar după câteva ore persoana poate simți că lucrurile devin puțin mai ușor de dus. De obicei, depresia matinală nu este un diagnostic separat, ci poate fi o formă prin care simptomele depresiei se schimbă de-a lungul zilei. La unele persoane, ele sunt mai puternice dimineața, iar la altele pot apărea mai intens după-amiaza sau seara, conform Webmd.com.

Depresia este o tulburare de dispoziție care poate schimba felul în care o persoană se simte, gândește și își trăiește ziua. Ea poate aduce tristețe care persistă, pierderea interesului pentru lucrurile care înainte aduceau bucurie, oboseală, probleme cu somnul, schimbări ale apetitului și dificultăți de concentrare. În unele cazuri, diminețile devin mai grele pentru că somnul nu este odihnitor sau pentru că persoana se trezește foarte devreme și nu mai poate adormi. Corpul pare obosit, iar mintea începe imediat să se umple de griji, frici sau gânduri apăsătoare.

Această stare poate avea legătură și cu ritmul biologic al organismului, cu stresul adunat în timp sau cu felul în care depresia afectează somnul, pofta de mâncare, energia și comportamentul de zi cu zi. Practic, nu este vorba doar despre „o dimineață proastă”, ci despre o stare care se repetă și care poate apăsa tot mai mult asupra vieții de zi cu zi.

Cum influențează somnul starea ta de spirit după trezire

Felul în care dormi se simte imediat dimineața, în starea cu care îți începi ziua. Dacă somnul a fost prea scurt, întrerupt sau agitat, creierul nu mai apucă să se refacă așa cum are nevoie. De aceea, te poți trezi iritat, trist, fără răbdare sau cu impresia că orice lucru simplu este mai greu decât ar trebui.

Somnul și starea de spirit sunt strâns legate. Când nu dormi bine, poți deveni mai sensibil la stres, mai tensionat și mai ușor de copleșit. În schimb, un somn odihnitor ajută corpul și mintea să pornească ziua mai echilibrat. Contează și momentul în care te trezești. Dacă alarma sună atunci când ești într-o etapă profundă de somn, poți avea acea stare de ceață de dimineață. Corpul este treaz, dar mintea parcă rămâne în urmă. În primele minute, îți poate fi mai greu să te concentrezi, să reacționezi repede sau să ai energie.

Pe termen lung, orele neregulate de culcare și trezire pot da peste cap ritmul natural al corpului. Când acest ritm este dereglat, somnul poate deveni mai fragmentat, iar diminețile pot părea tot mai apăsătoare. De aceea, o rutină cât de cât stabilă, lumina naturală dimineața și un program de somn mai constant pot ajuta starea de spirit să fie mai bună după trezire.

Metoda de 5 minute care te poate ajuta să te dai jos mai repede din pat

Când dimineața începe greu, nu ajută prea mult să îți spui din prima: „Trebuie să mă ridic și să fac tot ce am de făcut”. Pentru creier, asta poate suna ca o listă prea mare, mai ales dacă te-ai trezit obosit sau apăsat. O variantă mai blândă este să împarți trezirea în cinci minute simple, fără presiune.

În primul minut, ridică-te încet și stai în fund, pe marginea patului. Aprinde lumina sau trage draperia, dacă afară este lumină. Lumina de dimineață ajută corpul să înțeleagă că ziua a început și poate susține un ritm mai bun între somn și trezire.

În al doilea minut, bea câteva înghițituri de apă. Nu trebuie să faci nimic complicat, doar să ajuți corpul să se activeze ușor. În al treilea minut, fă o mișcare simplă: întinde brațele, rotește umerii sau mergi până la baie. Mișcarea mică poate fi suficientă ca să ieși din starea aceea grea de după somn.

În al patrulea minut, spală-ți fața sau deschide geamul câteva clipe. Aerul și contactul cu apa pot da creierului un semnal clar că ai început ziua. În al cincilea minut, alege un singur lucru mic: pune papucii, pregătește cafeaua, deschide ușa camerei sau așază hainele pe pat.

De ce lumina naturală poate schimba modul în care începe ziua

Lumina naturală poate influența mai mult decât credem felul în care ne trezim. Când dimineața intră lumină în cameră sau ieșim câteva minute afară, creierul primește un semnal clar că ziua a început. Acest semnal ajută ceasul intern al corpului, adică acel ritm care reglează somnul, energia și starea de alertă.

De aceea, o dimineață petrecută în întuneric poate părea mai grea. Corpul pornește mai lent, iar mintea poate rămâne într-o stare de ceață. Poate apărea senzația că îți este greu să te aduni, să te concentrezi sau să începi lucrurile obișnuite ale zilei. Lumina de dimineață poate ajuta corpul să intre mai ușor în ritmul zilei. Nu înseamnă că rezolvă singură tristețea, oboseala sau lipsa de energie, dar poate face trezirea puțin mai blândă. Uneori, un gest simplu, cum ar fi să tragi draperiile, să stai câteva minute lângă fereastră sau să ieși la o scurtă plimbare, poate ajuta mintea să se limpezească treptat.

Important este ca trecerea de la somn la zi să nu fie bruscă și apăsătoare. Lumina naturală îi dă corpului un reper clar: noaptea s-a încheiat, iar ziua poate începe pas cu pas.

Rolul mișcării în combaterea stării de apatie matinală

Când te trezești fără chef și fără energie, mișcarea poate părea ultimul lucru pe care ai vrea să îl faci. Totuși, nu este nevoie să începi dimineața cu un antrenament greu sau cu un efort mare. De multe ori, câteva minute de mișcare ușoară sunt suficiente ca să ajuți corpul să iasă din starea de amorțeală.

Poți începe cu pași foarte simpli: mers prin casă, câteva întinderi, rotirea umerilor sau o plimbare scurtă. Aceste gesturi pun sângele în mișcare, cresc treptat energia și îți mută atenția de la gândurile apăsătoare către ceva concret. În loc să rămâi blocat în senzația că ziua este prea grea, corpul începe să primească mesajul că poate face un prim pas.

Mișcarea ajută și pentru că oferă senzația de început. Când faci un lucru mic, chiar dacă pare neînsemnat, creierul înțelege că nu trebuie să duci toată ziua dintr-odată. Trebuie doar să începi ușor, apoi să continui cu următorul pas. De aceea, dimineața poate fi util să nu te forțezi să ai energie imediat. Încearcă doar să te miști puțin. Uneori, energia nu apare înainte să începi, ci vine abia după ce ai făcut primul pas.

Obiceiurile de seară care îți pot transforma diminețile

Felul în care începe dimineața se pregătește, de multe ori, încă de seara. Dacă adormi târziu, cu telefonul în mână, după o masă grea sau după ce ai băut cafea spre seară, corpului îi poate fi mai greu să intre într-un somn adânc și odihnitor. Iar când somnul nu este bun, trezirea poate veni cu oboseală, iritare și senzația că nu ai putere să începi ziua.

Un obicei care poate ajuta este să păstrezi, pe cât posibil, aceeași oră de culcare și de trezire. Corpul funcționează mai bine când are un program cât de cât stabil. O cameră liniștită, răcoroasă și mai întunecată poate ajuta, la fel și oprirea telefonului, televizorului sau laptopului cu puțin timp înainte de culcare.

Contează mult și felul în care îți închei ziua. Dacă stai până târziu pe ecrane, citești lucruri care te agită sau te uiți la conținut stresant, mintea rămâne activă mai mult timp. În schimb, o lumină mai slabă, o masă mai ușoară și o activitate liniștită pot ajuta corpul să înțeleagă că se apropie ora de somn.

Nu trebuie să îți schimbi toată seara dintr-odată. Poți începe cu lucruri mici: să lași telefonul mai devreme, să aerisești camera, să pregătești hainele pentru dimineață sau să îți faci un ritual simplu înainte de culcare. O seară mai liniștită nu garantează o dimineață perfectă, dar îi dă corpului o șansă mai bună să se trezească mai ușor.

Când este momentul să ceri ajutor de specialitate

O dimineață grea, din când în când, nu înseamnă automat depresie. Se poate întâmpla după o noapte proastă, după o perioadă aglomerată sau după mai multe zile cu stres. Totuși, lucrurile trebuie privite cu mai multă atenție atunci când starea apăsătoare revine des, durează mult și începe să îți afecteze viața de zi cu zi.

Este bine să ceri ajutor de specialitate dacă tristețea, lipsa de energie, pierderea interesului pentru lucrurile care înainte îți făceau bine sau sentimentul de gol interior apar aproape zilnic. Dacă aceste stări țin mai mult de două săptămâni și îți schimbă felul în care muncești, dormi, mănânci sau relaționezi cu ceilalți, nu ar trebui ignorate.

Există și alte semne care pot arăta că ai nevoie de sprijin. Printre ele se numără oboseala puternică, somnul dereglat, lipsa poftei de mâncare sau mâncatul în exces, dificultatea de concentrare, vinovăția apăsătoare și lipsa speranței. Depresia nu este doar o stare proastă care trece mereu de la sine. Ea poate afecta relațiile, munca, școala, familia și felul în care o persoană își trăiește zilele. Dacă apar gânduri de autovătămare sau de suicid, ajutorul trebuie cerut imediat. Într-o astfel de situație, este important ca persoana să nu rămână singură cu aceste gânduri și să vorbească urgent cu cineva apropiat, cu un medic sau cu un serviciu de urgență.

Greșelile care pot agrava starea de epuizare după trezire

Unele obiceiuri par mici, dar pot face diminețile mult mai grele. Una dintre cele mai frecvente greșeli este somnul haotic. Într-o zi te culci foarte târziu, în alta încerci să recuperezi dormind mai mult, apoi te trezești din nou devreme. Corpul are nevoie de repere, iar un program neregulat poate face trezirea mai confuză și mai obositoare, notează Sleepfoundation.com.

O altă greșeală este să amâni alarma de mai multe ori. La început pare că mai câștigi câteva minute de odihnă, dar de multe ori se întâmplă invers. Corpul poate intra din nou într-o stare de somn, iar următoarea trezire se simte și mai grea. Așa apare acea senzație de amețeală, somnolență și minte încețoșată imediat după trezire. Diminețile pot fi afectate și de ceea ce faci seara. Cafeaua băută prea târziu, alcoolul, mesele grele, statul mult pe telefon sau o cameră prea caldă pot face somnul mai slab. Iar când somnul este întrerupt sau agitat, corpul nu mai apucă să se refacă bine peste noapte.