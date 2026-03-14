Potrivit documentului, moștenitorii legali ar putea primi, la cerere, informații medicale confidențiale din documentele pacientului. Este vorba despre acte precum foaia de observație, fișa pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul sau tratamentul urmat.

Accesul la aceste date ar urma să fie acordat pe baza certificatului de calitate de moștenitor. Informațiile ar putea fi furnizate de toți furnizorii de servicii medicale care au acordat îngrijiri pacientului.

În prezent, medicii primesc frecvent solicitări din partea aparținătorilor pacienților decedați. Însă, în lipsa unor prevederi clare, legea privind confidențialitatea datelor medicale este interpretată diferit de la un caz la altul.

Și de multe ori familia primește informații doar pe baza unei hotărâri judecătorești. Proiectul nou este în transparență pe site-ul Ministerului Sănătății.