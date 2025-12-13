Ministrul Sănătății: „Centrul de Arşi din Târgu Mureş se află în etapa finală de construcţie”

Ministrul Sănătăţii, afirmă, după o vizită pe şantierul Centrului de Arşi din Târgu Mureş, că unitatea se află în etapa finală de construcţie.

Mai mult, el a mai precizat că ”se apropie de momentul în care va deveni, cu adevărat, un loc de tratament şi siguranţă pentru pacienţii cu arsuri grave”.

El adaugă că investiţia de aproximativ 60 de milioane de euro este finanţatǎ de Ministerul Sǎnǎtǎţii prin Banca Mondialǎ, iar echipele medicale au beneficiat deja de formare în Franţa, tot prin programul BM.

”La Târgu Mureş, un spital aşteptat de mult timp intră în ultima etapǎ de construcţie. Centrul de Arşi se află în etapa finală de construcţie şi se apropie de momentul în care va deveni, cu adevărat, un loc de tratament şi siguranţă pentru pacienţii cu arsuri grave. Structura este finalizată, iar lucrările avansează la compartimentări, instalaţii şi amenajarea spaţiilor în care, din primăvara anului viitor, vor fi trataţi pacienţi cu arsuri severe”, a afirmat Alexandru Rogobete, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că este o investiţie majoră, de aproximativ 60 de milioane de euro, finanţatǎ de Ministerul Sǎnǎtǎţii prin Banca Mondialǎ.

Centrul va avea paturi dedicate pacienţilor critici cu arsuri grave, zone de terapie intermediară şi chirurgie reconstructivă, o secţie ATI extinsă, săli de operaţie moderne, dispuse pe două niveluri, dar şi un heliport.

”Un lucru la care ţin în mod special este ca acest drum de modernizare a sistemului de sănătate să fie vizibil şi să recâştige încrederea oamenilor în sistemul medical. Fără filtre. Fără explicaţii inutile. Doar munca aşa cum se face, zi de zi, alături de profesioniştii din sănătate. Am fost astăzi la Târgu Mureş pentru a vedea direct cum avansează şantierul şi pentru a mă asigura că lucrurile merg în direcţia corectă. Ştiu cât de mult este aşteptat acest centru şi câtă speranţă se leagă de el. De aceea, atenţia la detalii şi respectarea termenelor sunt esenţiale. Echipele medicale au beneficiat deja de cursuri de formare în Franţa, prin programul Băncii Mondiale, iar în prima parte a anului viitor vom colabora cu Societatea Europeană de Arşi Gravi şi experţi din Franţa pentru trainingul complet al resursei umane”, a subliniat ministrul Sănătăţii, care a ţinut să mulţumească ”autorităţilor locale şi colegilor din Ministerul Sănătăţii pentru munca din spatele acestui proiect”.

