El precizează că este important să vorbim despre AVC, pentru că reprezintă o urgenţă medicală majoră, în condiţiile în care în România, peste 60.000 de persoane suferă anual un AVC, iar ţara noastră se află, în continuare, printre statele europene cu cele mai ridicate rate de mortalitate asociate acestei afecţiuni.

Încă din 2023, Știrile Pro TV a sprijinit campania ”Eroii FAST”, care se axează pe legătura dintre copii și bunicii lor, în condițiile în care media de vârstă a pacienților cu AVC este de aproximativ 70 ani.

”Grija pentru sănătate începe cu educaţia făcută încă din copilărie. În acest context, lansăm, împreună cu ALIA - Asociaţia pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral, o campanie naţională de conştientizare a AVC, adresată în special copiilor şi familiilor lor. Prin intermediul „Eroilor FAST”, ne propunem să explicăm celor mici, într-un mod accesibil şi prietenos, cum pot recunoaşte semnele unui accident vascular cerebral şi cât de important este să acţioneze rapid”, a anunţat ministrul Sănătăţii.

Recunoaşterea rapidă a semnelor de AVC poate face diferenţa

Rogobete subliniază că recunoaşterea rapidă a semnelor poate face diferenţa: faţa căzută, slăbiciune la nivelul unui braţ, vorbire neclară.

El mai afirmă că educaţia în acest sens începe cu cei mici, ”pentru că o societate sănătoasă se construieşte prin educaţie medicală timpurie.

”Copiii informaţi devin adulţi responsabili şi pot contribui, uneori decisiv, în situaţii critice din familie sau comunitate. Cred cu tărie că prevenţia şi educaţia pentru sănătate trebuie să rămână priorităţi. Prin acest parteneriat, ne dorim să aducem informaţia mai aproape de oameni şi să contribuim la salvarea de vieţi”, mai spune ministrul Sănătăţii.