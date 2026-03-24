În România vaccinul meningococic face parte din schema opţională de vaccinare, se poate lua din farmacie, contra cost. Însă, pentru o anumită categorie de pacienţi aflaţi la risc acest vaccin este gratuit.

Vaccinul protejează persoanele cu risc crescut

Printre cei care beneficiază de gratuitate sunt cei care au HIV/SIDA, cei cu boli oncologice, cei care au trecut printr-o operaţie de transplant sau cei cu implant cohlear şi displazii congenitale ale urechii interne.

Vaccinurile opţionale, printre care se regăseşte şi vaccinul meningococic, trebuie recomandate de către medicul de familie, spune Prof. Univ. Dr. Simin Aysel-Florescu.

Situația din Marea Britanie, unde meningita a ucis doi tineri și a îmbolnăvit alte câteva zeci, ridică semne de alarmă. Potrivit managerului Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş din Capitală, focarele epidemice apar frecvent în colectivități strânse de tineri, adolescenți sau copii, precum campusurile universitare și căminele studențești.

„S-a întâmplat ceea ce se întâmplă de multe ori şi anume în colectivităţile de tineri, adolescenţi sau copii foarte strânse, exact modelul acesta, campusuri, cămine, apar focare epidemice, izbucniri epidemice de infecţie cu Neisseria meningitidis, este meningococul, care determină la început acele cazuri grave cu decese după care alte îmbolnăviri într-o perioadă foarte scurtă în grupul respectiv, care pot fi foarte grave însă.”, explică Prof. Univ. Dr. Simin Aysel – Florescu, pentru News.ro.

Vaccinarea rămâne cea mai eficientă măsură de prevenție

Înainte ca tinerii să fie acceptați în aceste comunități, se recomandă efectuarea vaccinurilor specifice, cu prioritate vaccinul antimeningococic.

Managerul Spitalului „Victor Babeș” avertizează că situații precum cea din Marea Britanie pot apărea oricând și în România. El a amintit un caz similar, petrecut în urmă cu câțiva ani, când o elevă dintr-un liceu a decedat din cauza meningitei, generând un val de emoție publică și un interes sporit pentru vaccinare.

„Din păcate, vedem că doar în situaţii din acestea tragice se iscă aşa un pic de agitaţie şi totul este strict pe fond emoţional care, exact cum pleacă o emoţie destul de repede, aşa dispare şi avântul vaccinal.”, a explicat managerul spitalului.

Meningita este o boală extrem de contagioasă

„Fiind o infecţie acută, câteodată fulminantă, este tratamentul antibiotic cât mai rapid cu putinţă, dar în deplină cunoştinţă de cauză, forma de boală e meningită, e sepsis, este altceva, oricum tratamentul antibiotic de urgenţă este prima mişcare în aceste cazuri urmate de restul de tratamente de susţinere, în funcţie de gravitatea situaţiei şi un lucru foarte important, toţi contacţii apropiaţi trebuie să primească profilaxie antibiotică, foarte repede, dacă se poate în aceeaşi zi sau a doua zi, această profilaxie se dă tot la indicaţia medicului.”, a explicat specialistul.

Alina Vaida, medic psihiatru in Birmingham, spune că vaccinul meningococic a fost introdus în vaccinarea de rutină abia din 2015, în Marea Britanie.