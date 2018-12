În fiecare an, 7.000 de românce sunt diagnosticate cu cancer la sân. Cât de importante sunt grupurile de suport

Pro TV

Pe lângă tratament, sprijinul celor din jur contează enorm pentru bolnavii care se luptă cu cancerul. La Timişoara, funcţionează de 12 ani un grup de suport pentru femeile cu cancer la sân.

Cele care au învins maladia le ajută pe bolnave să îşi recapete încrederea şi să treacă mai uşor peste această provocare.

Diagnosticul de cancer la sân este un şoc pentru o femeie, însă cele care au descoperit boala din timp spun că reprezintă şi un test pe care îl pot trece cu puţin ajutor.

O doamnă a aflat, la 39 de ani, că este bolnavă. A început lupta singură, apoi a fost sprijinită de femeile inimoase care au format grupul de suport pentru femeile cu cancer.

Pacientă: "Aici e a doua familie şi vin şi mă simt bine. Nu ştiu, dacă nu aş fi întâlnit grupul, sinceră să fiu cred că m-aş fi izolat. Enorm m-a ajutat, deci a fost singurul loc unde nu ai fost privit altfel."

Şi alte femei i-au urmat exemplul.

Pacientă: "Când am văzut despre ce este vorba, şi dacă 10 minute stau, şi dacă 10 minute fac un drum pentru 10 minute, dar m-am încărcat când am plecat."

Pacientă: "Mi-am adunat gândurile şi m-am hotărât "eu trebuie să trăiesc". Am întâlnit aici doamne care erau operate de 45, 10, 15 ani şi mi-am dat seama că se poate trăi cu acest diagnostic."

Centrul de sprijin din Timişoara este coordonat de medici şi psihologi.

Anghelina Glisici, iniţiator grup de sprijin: "Am dorit să ajutăm, aveam experienţă în ceea ce priveşte acest diagnostic şi doream să împărţim celorlalte prin ce am trecut noi şi cum am reuşit să trecem, peste greţurile de la chimioterapie, peste faptul că îţi pică părul şi ai probleme. De fapt, cel mai greu lucru prin care trebuie să treci este faptul că nu mai ai un sân. Adică boala te-a atacat exact în feminitatea ta."

Femeile se adună la o şezătoare, cum spun ele, unde povestesc, ascultă sau confecţionează diferite obiecte decorative, bijuterii, pictează sau croşetează. Cel mai important însă este faptul că doamnele ştiu că au pe cineva alături.

Anghelina Glisici: "Discutăm, povestim, spunem bancuri, ne plângem, ne susţinem una pe cealaltă. Nu ne întrebaţi ce se întâmplă aici, dar ştim indiferent cât de obosite venim, indiferent cât de rău ne simţim când venim aici, de aici plecăm alt om: pozitiv, încărcat cu energie."

Specialiştii spun că ajutorul specializat este extrem de binevenit în astfel de situaţii

Iasna Boghicevici, psiholog clinician: "Este o necesitate pentru pacienţii oncologici, pentru că iau contact cu propriile emoţii, cu probleme care sunt în derulare, cu fricile care apar în momentul în care află de diagnosticul oncologic. În străinătate, este o normalitate, fiecare spital are grup de suport, grupurile de suport sunt pe probleme oncologice diferenţiate."

Din păcate, în România, 80 la sută din cancerele de sân sunt diagnosticate în fază avansată. 7000 de noi cazuri de cancer de sân sunt descoperite în fiecare an.

