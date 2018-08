Prima doamnă a Siriei, tratată de cancer la sân într-un spital din Damasc. FOTO

O fotografie publicată de agenţia de presă oficială SANA şi preşedinţia de la Damasc o arată pe Asma al-Assad (42 de ani) conectată la perfuzii, alături de ea aflându-se soţul ei, preşedintele Bashar al-Assad, în ceea ce pare a fi o sală de spital.

”Asma al-Assad a început prima etapă a unui tratament pentru o tumoră malignă la sân, care a fost descoperită devreme”, se menţionează într-o declaraţie a preşedinţiei siriene publicată pe Telegram.

Fost bancher de investiţii, Asma al-Assad s-a născut şi crescut la Londra din părinţi sirieni. Cu Bashar al-Assad s-a căsătorit în anul 2000.

#Syria's First Lady, Asma' Al-Assad begins today the first stage of medical treatment of malignant tumor in the breast.

The tumor was discovered in its early stages.

I wish her fast recovery ???????? pic.twitter.com/tRYL8FrTLR