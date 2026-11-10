Potrivit acesteia, sunt şase cazuri de pacienţi infectaţi, scrie Agerpres.

„Medicii de la Serviciul de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAAM) au raportat la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj existenţa unui focar de SARS-CoV-2 la nivelul Secţiei Medicină Internă 1, fiind şase cazuri de pacienţi infectaţi. Imediat după confirmare, au fost dispuse măsuri pentru limitarea focarului: anchetă epidemiologică, izolarea pacienţilor confirmaţi, trei dintre dumnealor fiind transferaţi la Boli Infecţioase. Menţionăm că starea pacienţilor este bună", a menţionat Mihaela Ţicleanu.

Pacienții și personalul medical cu simptome vor fi testați

De asemenea, s-a dispus izolarea şi supravegherea contacţilor direcţi, dar şi purtarea măştii de protecţie de către toţi pacienţii din secţie şi de personalul medical.

Programul de vizită a fost modificat şi se va face doar în intervalul orar 13:00 - 14:00 zilnic, vizitatorii fiind supuşi unui triaj epidemiologic.

Pacienţii simptomatici şi personalul medical cu simptome vor fi testaţi, a adăugat sursa citată.