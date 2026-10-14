Un nou tip de COVID se răspândește în toată Europa. Experții avertizează asupra unui simptom neobișnuit

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Până în iunie, varianta se răspândise în 38 de țări, ceea ce a determinat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să desemneze Stratus ca „variantă SARS-CoV-2 monitorizată.”

Aceasta formă nouă a virusului COVID-19 a fost detectată pentru prima dată în ianuarie 2025.

Varianta XFG este cunoscută și sub numele de Stratus, conform Tn.nova.cz.

„Unul dintre simptomele care atrag atenția la varianta XFG este răgușeala și vocea tăioasă”, spun experții.

Infecția se poate manifesta și prin durere în gât, oboseală, dureri de cap și musculare, tuse, febră sau nas care curge.

Unele persoane infectate pot avea și probleme digestive, pierderea gustului sau vărsături.

Totuși, simptomele COVID sunt destul de dificil de distins de o răceală comună sau alte infecții respiratorii.

Un test poate ajuta dacă se suspectează infecția, dar un rezultat rapid negativ poate să nu excludă complet infectarea cu COVID.

La fel ca la tulpinile cunoscute de coronavirus, riscul cel mai mare de a suferi complicații rămâne pentru vârstnici, persoanele cu boli cronice și persoanele cu imunitate slăbită.

COVID-19 este o boală cauzată de SARS-CoV-2 care a apărut la sfârșitul anului 2019 și s-a răspândit rapid. A fost declarată pandemie globală la 11 martie 2020 de către Organizația Mondială a Sănătății.

În mai 2023 s-a declarat că COVID-19 nu mai este o urgență de sănătate publică de interes internațional. Totuși, virusul continuă să circule în comunități și rămâne un risc potențial serios pentru sănătate, potrivit Centrului European pentru Prevenire și Control (ECDC).

COVID se răspândește în principal prin particule în aer care rămân suspendate în aer. Aceste particule se acumulează în spațiile interioare și, inhalate, provoacă infecția.

Pentru protecție, este recomandată petrecerea a cât mai puțin timp în interior lângă persoane care par să manifeste simptome, și, desigur, purtarea măștii de protecție.