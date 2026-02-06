Donald Trump a distribuit pe Truth Social un videoclip în care Barack și Michelle Obama au trupuri de maimuțe

Chiar înainte de sfârşitul clipului, timp de două secunde, apare un montaj video cu feţele soţilor Obama care râd pe corpul unor maimuţe, iar în fundal o junglă.

Potrivit News.ro, videoclipul are puțin peste un minut și prezintă presupuse probe ale unor nereguli care s-ar fi produs la alegerile din SUA din 2020, în care actualul preşedinte republican susţine că a obţinut o victorie şi de care susţine că a fost furat.

Biroul guvernatorului democrat al Californiei Gavin Newsom, un potenţial candidat în alegerile prezidenţiale din 2028 şi unul dintre cei mai feroci critici ai actualei administraţii republicane, a criticat postarea.

Un ”comportament josnic din partea preşedintelui. Fiecare republican trebuie să denunţe asta. Acum”, a transmis pe X serviciul de presă al guvernatorului Newsom, postând imaginile din videoclip cu feţele soţilor Obama puse pe corpuri de primate.

Ben Rhodes, un fost consilier în probleme de securitate naţională al lui Barack Obama, a protestat la rândul său.

”Fie ca acest lucru să-i bântuie pe Trump şi pe susţinătorii săi, ştiind că americanii de mâine îi vor preţui pe Obama ca figuri adorate şi-l vor studia pe Trump ca pe o pată pe istoria noastră”, a scris el pe X.

În primul an al celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump şi-a intensificat folosirea unor materiale vizuale hiperrealiste şi fabricate atât pe Truth Social, cât şi pe alte platforme, fie pentru a se glorifica pe sine, fie pentru a-şi ataca criticii.

Anul trecut, el a publicat un videoclip generat de inteligenţa artificială (AI) în care Barack Obama, primul preşedinte afroamerican din istoria Statelor Unite, este arestat în Biroul Oval, iar apoi apare după gratii într-un combinezon portocaliu.