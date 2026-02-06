Donald Trump a distribuit pe Truth Social un videoclip în care Barack și Michelle Obama au trupuri de maimuțe

Stiri externe
Barack obama maimuta
Twitter

Fostul preşedinte american Barack Obama şi soția sa, Michelle Obama, apar cu corpuri de maimuţe într-un montaj video publicat de către actualul preşedinte Donald Trump pe reţeaua sa, Truth Social.

autor
Cristian Matei

Potrivit News.ro, videoclipul are puțin peste un minut și prezintă presupuse probe ale unor nereguli care s-ar fi produs la alegerile din SUA din 2020, în care actualul preşedinte republican susţine că a obţinut o victorie şi de care susţine că a fost furat.

Chiar înainte de sfârşitul clipului, timp de două secunde, apare un montaj video cu feţele soţilor Obama care râd pe corpul unor maimuţe, iar în fundal o junglă.

Până vineri dimineaţa, videoclipul primise 3.500 de ”like”-uri pe Truth Social.

Biroul guvernatorului democrat al Californiei Gavin Newsom, un potenţial candidat în alegerile prezidenţiale din 2028 şi unul dintre cei mai feroci critici ai actualei administraţii republicane, a criticat postarea.

Un ”comportament josnic din partea preşedintelui. Fiecare republican trebuie să denunţe asta. Acum”, a transmis pe X serviciul de presă al guvernatorului Newsom, postând imaginile din videoclip cu feţele soţilor Obama puse pe corpuri de primate.

Ben Rhodes, un fost consilier în probleme de securitate naţională al lui Barack Obama, a protestat la rândul său.

Fie ca acest lucru să-i bântuie pe Trump şi pe susţinătorii săi, ştiind că americanii de mâine îi vor preţui pe Obama ca figuri adorate şi-l vor studia pe Trump ca pe o pată pe istoria noastră”, a scris el pe X.

În primul an al celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump şi-a intensificat folosirea unor materiale vizuale hiperrealiste şi fabricate atât pe Truth Social, cât şi pe alte platforme, fie pentru a se glorifica pe sine, fie pentru a-şi ataca criticii.

Anul trecut, el a publicat un videoclip generat de inteligenţa artificială (AI) în care Barack Obama, primul preşedinte afroamerican din istoria Statelor Unite, este arestat în Biroul Oval, iar apoi apare după gratii într-un combinezon portocaliu.

Mai târziu, el a publicat un videoclip, de asemenea generat de AI, în care liderul opoziţiei democrate în Camera Reprezentanţilor Hakeem Jeffries, care este de asemenea afroamerican, apare purtând o mustaţă falsă şi un sombrero.

Liderul democrat a denunţat atunci un mesaj rasist.

Sosiile lui Barack Obama si John McCain ies la rampa

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, barack obama, maimuta, SUA,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Citește și...
Michelle Obama a împlinit 62 de ani. De la copilăria modestă la Prima Doamnă a SUA. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Michelle Obama a împlinit 62 de ani. De la copilăria modestă la Prima Doamnă a SUA. GALERIE FOTO

Avocată şi scriitoare, Michelle Obama (pe numele său complet Michelle LaVaughn Robinson Obama), soţia fostului preşedintele american Barack Obama (2009-2017), s-a născut la 17 ianuarie 1964, la Chicago, SUA.

Trump trece o nouă linie roşie: insulte la adresa lui Biden şi Obama, afişate chiar la Casa Albă
Stiri externe
Trump trece o nouă linie roşie: insulte la adresa lui Biden şi Obama, afişate chiar la Casa Albă

După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită prin amplasarea unor plăci la Casa Albă prin care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi.

Michelle Obama trebuia să se întâlnească cu familia Reiner în seara crimei. Reacție dură la mesajul lui Trump
Stiri externe
Michelle Obama trebuia să se întâlnească cu familia Reiner în seara crimei. Reacție dură la mesajul lui Trump

Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor.

Recomandări
Justiția, curată pe hârtie. Inspecția Judiciară neagă faptul că schimbările de completuri ar fi fost aranjate
Stiri Justitie
Justiția, curată pe hârtie. Inspecția Judiciară neagă faptul că schimbările de completuri ar fi fost aranjate

Inspecția Judiciară susține, într-un raport, că a verificat acuzațiile din reportajul Recorder „Justiție Capturată” și nimic nu se confirmă.

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
Stiri Economice
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Statele Unite vor să colaboreze cu România în domeniul materiilor prime critice pentru energie, tehnologie și apărare.

DNA la Primăria Sectorului 5. Anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți drept mită între 2.000 și 30.000 de euro
Stiri Justitie
DNA la Primăria Sectorului 5. Anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți drept mită între 2.000 și 30.000 de euro

Procurorii DNA au descins și la Primăria Sectorului 5, pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Februarie 2026

46:07

Alt Text!
La Măruță
06 Februarie 2026

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Februarie 2026

01:45:55

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
“Balerinii nu mănâncă niciodată” și alte mituri false despre balet. Interviu cu două foste balerine de top

39:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

„Îmi pare rău că se termină!” Sorana Cîrstea vrea primul titlu WTA în România, chiar în anul retragerii. Ce a spus înainte de finala Transylvania Open

Sport

Leeds – Nottingham 3-1 | Victorie fără emoții pentru nou-promovata din Premier League