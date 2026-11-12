Consiliul de administrație al companiei nu i-a dat de ales după ce s-a aflat că Huang, mai avusese o relație extraconjugală, cu o subordonată. În acest timp, acțiunile Nvidia au pierdut numai joi 13%, pentru ca ulterior, să recupereze până la minus 5%. Conform experților, plecarea lui Huang reprezintă o lovitură teribilă, pentru domeniul inteligenței artificiale.

Conform zicalei „un necaz nu vine niciodată singur”, presa americană a aflat că Jensen Huang și-a înșelat nevasta și cu una dintre subordonatele sale de la Nvidia, Kimberly Powell, în vârsta de 48 de ani, la rândul ei căsătorită.

Subordonată direct lui Huang, Kimberly supervizează programe care ar putea aplica tehnologia cipurilor Nvidia în domeniul sănătății.

Jensen Huang se află deja sub lupă după ce a devenit public faptul că a avut o relație intimă cu o femeie de afaceri despre care serviciile de informații americane cred că spiona pentru China și că ar fi mijlocit importul ilegal de cipuri americane pentru Beijing, via Singapore.

Acestea par să fie cele mai râvnite cipuri din lume și se presupune că o filmare, care circulă pe rețele de socializare chinezești, surprinde muncitori care transformă plăci grafice destinate jocurilor în unelte pentru antrenarea unor modele lingvistice ale Inteligenței Artificiale.

Înregistrarea scoate la iveală o problemă mult mai amplă cu care se confruntă Washingtonul. În pofida anilor de restricții pentru export, industria chinezească a inteligenței artificiale tot are acces la tehnologia avansată a cipurilor americane.

Șeful Nvidia a susținut mereu vânzarea de tehnologie americană către China, datorită trecerii de care se bucură pe lângă Donald Trump.

Tim Culpan, redactor-șef, Culpium, Taipei: „Echilibrul de forțe la nivel mondial dintre cele două mari puteri, China și SUA, va fi decis mai degrabă prin puterea tehnologică decât prin forța brută. Iar semiconductorii se află chiar în inima competiției”.

Amanta chinezoaică a lui Huang avea legături cu MegaSpeed, o companie care a achiziționat cipuri Nvidia de peste patru miliarde de dolari. MegaSpeed este înregistrată în Singapore, operează centre de date în Asia de Sud-Est și are legături cu entități comerciale care deservesc clienți chinezi. Acest circuit pune în evidență o lacună în restricțiile impuse de Washington.

William George, director de cercetare și dezvoltare în cadrul ImportGenius: „Este extrem de dificil să nu vezi o rețea susținută de statul chinez, creată pentru a eluda mecanismele americane de control al exporturilor. Este un canal creat special, care profită de faptul că datele privind transporturile aeriene din SUA sunt supuse unei monitorizări minime. Poți aduce mărfuri în Singapore, Malaiezia, Asia Centrală sau Asia de Sud-Est, iar de acolo să le transporți mai departe – uneori prin Thailanda – către China”.

În unele cazuri, China nici măcar nu încearcă să-și ascundă achizițiile. Jurnaliștii CNN au descoperit că Universitatea Politehnică de Nord-Vest a cumpărat cipuri Nvidia, deși figurează încă din 2001 pe o „listă neagră" a Statelor Unite. Pentagonul include instituția în categoria celor „Șapte fii ai apărării naționale" din China, universități care au legături strânse cu Armata Populară de Eliberare.

Jensen Huang, Președinte și CEO al NVIDIA: „Nu trebuie să ne facem griji în această privință, deoarece armata chineză – la fel ca cea americană – nu va căuta să-și bazeze tehnologia pe soluții provenite de la cealaltă parte. Pur și simplu nu se pot baza pe ele”.

Tocmai această poziție l-a plasat pe Huang în dezacord cu mulți responsabili americani din domeniul securității naționale.

De aici și îngrijorarea cu privire la informațiile pe care șeful Nvidia le-ar fi putut dezvălui despre politica Washingtonului în domeniul cipurilor.