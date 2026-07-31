În schimb, noi focare ard în insula Paros și în nordul peninsulei Peloponez.

În Creta, incendiul de vegetație izbucnit în sudul regiunii Rethymno, continuă să ardă, în ciuda intervenției masive a pompierilor, suplimentată cu cisterne cu apă aduse din Grecia continentală. Vântul puternic îngreunează operațiunile de stingere.

Rafalele au depășit 118 km pe oră, echivalentul forței maxime pe scara Beaufort. Situația cea mai dificilă este în jurul localității montane Agia Paraskevi. În schimb, în vestul insulei Creta, în regiunea Sitia, situația s-a mai îmbunătățit.

Pe de altă parte, noi focare au izbucnit în timpul nopții în insula Paros. Localnicii s-au luptat cot la cot cu pompierii pentru a stinge flăcările.

Și în Spania, echipajele intervin în continuare pentru a stinge mai multe incendii de vegetație, chiar dacă au reușit să stabilizeze două dintre cele mai importante focare: din regiunea Madrid și provincia Avila. Vâlvătăile au format un front de foc în nord-vestul țării, la granița cu Portugalia.

Pau Mosquera, corespondent CNN în Spania: „Spania trece prin al patrulea val de căldură al acestei veri, iar autoritățile avertizează că riscul izbucnirii unor noi incendii de vegetație rămâne extrem de ridicat. Din acest motiv, populația este sfătuită să fie prudentă și să respecte toate măsurile de prevenție a incendiilor”.

Incendiile din Spania și Franța, care au devastat în ultima săptămână, regiuni întinse din cele două țări au fost cel mai probabil din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, potrivit unei analize realizate de organizația World Weather Attribution.

Friederike Otto, cercetător în domeniul climei la Imperial College Londra: „Am constatat că schimbările climatice provocate de om au crescut probabilitatea apariției incendiilor în Spania de cel puțin 20 de ori, iar în Franța de cel puțin două ori”.

În Marea Britanie, un incendiu de vegetație izbucnit în comitatul Suffolk a afectat o suprafață de aproximativ 150 de hectare, mai mare decât Hyde Park din Londra. Cel puțin 48 de persoane au fost evacuate din locuințe. Flăcările s-au apropiat de o centrală nucleară, iar autoritățile au ridicat nivelul de alertă, ca măsură preventivă. Deocamdată, flăcările sunt ținute sub control.