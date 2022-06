Operația a fost posibilă pentru că cei doi au fost compatibili la analizele genetice. Acum amândoi se vor întoarce sănătoși, acasă, la copilul lor de doi ani și vor putea duce o viață normală.

Bărbatul, practicant de lupte, nu se aștepta să fie diagnosticat cu o boală genetică la nivel renal, care s-a manifestat brusc în ultimul an. În luna aprilie, omul a ajuns în stare gravă la spital.

Pacient: Având o viață de sportiv, nu credeam că o să mi se întâmple... Eram obișnuit să fac sport toată ziua, ca activități de zi cu zi și deodată am căzut.

La spital, medicii i-au recomandat de urgență ședințe de dializă, iar soția s-a gândit să își facă teste de compatibilitate.

Donatoare: Eu am început să plâng pe hol și am zis că nu, că îi ofer un rinichi. Facem transplant, nu dializă. Soțul meu are 40 de ani și un copil acasă.

Spre marea surpriză a doctorilor, analizele au arătat că soții erau compatibili, situație extrem de rară. De exemplu, la Spitalul Parhon în ultimii 22 de ani, au fost doar 6 cazuri în care transplantul s-a putut face între soți.

Donatoare: Emoții mari... Am făcut-o pentru copil, pentru noi. Ar fi fost blocată viața noastră. E rău să depinzi de dializă. Nu puteam să facem nimic, să ne jucăm cu copilul, să mergem în vacanță.

Purtător de cuvânt Spitalul Clinic C.I. Parhon Iași: De cele mai multe ori compatibiliatea imunologică este extrem de scăzută. Nu este obișnuit să poți dona în familie de la soț la soție sau invers.

Intervenția chirurgicală a durat aproximativ două ore.

Medic primar: A mers bine, fără probleme, pacienții pleacă, după o săptâmănă sunt externați, își duc viața normal în continuare cu un singur rinichi.

Cei doi soți se odihnesc acum în același salon, iar peste o săptămână vor pleca împreună acasă, la băiețelul lor de doi ani.