Alimente care calmează arsurile la stomac. Cum previi refluxul gastroesofagian

Totuși, unele persoane se confruntă cu simptomele arsurilor la stomac pe termen lung, ceea ce le afectează semnificativ calitatea vieții și poate produce unele complicații. Adoptarea unui stil de viață echilibrat este principala măsură pentru a preveni această condiție medicală.

Descoperă în articolul următor ce modificări ale alimentației și stilului de viață sunt recomandate pentru a calma și preveni cu succes arsurile la stomac.

Ce sunt arsurile la stomac

Denumirea populară de arsuri la stomac este utilizată pentru a desemna, de fapt, refluxul gastroesofagian sau arsurile retrosternale. Acestea apar din cauza ascensiunii conținutului gastric în esofag (tubul prin care alimentele ajung în stomac), din cauza relaxării sfincterului esofagian inferior, prezintă Mayo Clinic. Acesta este un mușchi care împiedică, în mod normal, întoarcerea alimentelor în porțiunea superioară a tractului digestiv.

Refluxul gastroesofagian se manifestă prin senzația de arsură în stomac, piept (în spatele sternului) și gât, apărută după masă. Alte simptome asociate pot fi tusea, durerea în gât, dificultățile de înghițire, gustul amar sau acidic și regurgitarea conținutului gastric în spatele gâtului. De regulă, toate aceste manifestări se agravează după ce te întinzi în pat sau te apleci, potrivit WebMD.

Arsurile la stomac ocazionale sunt comune, însă atunci când sunt cronice (boala de reflux gastroesofagian), ele devin o problemă. Nu numai că afectează calitatea vieții, însă se pot asocia cu unele complicații serioase, cum ar fi deteriorarea esofagului și esofagul Barrett caracterizat de leziuni precanceroase, menționează Mayo Clinic. Din acest motiv, este esențială gestionarea corectă a manifestărilor.

Ce alimente să consumi

O serie de recomandări nutriționale pentru calmarea arsurilor la stomac sunt prezentate de către Robin Madell în articolul „Foods to Help Your Acid Reflux” și de către Jenette Restivo în „GERD diet: Foods to avoid to reduce acid reflux”. Include în alimentația ta o varietate de alimente integrale, cât mai naturale, din următoarele categorii:

Legume – acestea sunt în mod natural sărace în grăsimi și zaharuri, dar bogate în fibre care prelungesc sațietatea. Astfel, previn supraalimentarea, una dintre cauzele arsurilor la stomac. Cartofii dulci, sparanghelul, castraveții, ardeii, morcovii, legumele cu frunze verzi (cum ar fi spanac), cruciferele (broccoli, conopidă) sunt doar câteva dintre opțiuni;

Ovăz și alte cereale integrale – o alimentație bogată în fibre s-a dovedit eficientă în prevenirea refluxului gastroesofagian. Cerealele integrale sunt mai bogate în fibre decât cele rafinate. Ovăzul, pâinea integrală, quinoa, orezul brun sunt câteva exemple de cereale benefice pentru arsurile la stomac;

Fructe non-acidice – poți consuma orice tip de fruct pe care îl tolerezi, cu excepția citricelor (lămâi, portocale), care sunt acidice. Merele, perele, bananele, pepenele, mango, nectarinele, caisele sunt doar câteva opțiuni;

Carne slabă și fructe de mare – carnea de pasăre fără piele, peștele alb, fructele de mare sunt câteva surse de proteine sărace în grăsimi, care nu exacerbează simptomele arsurilor la stomac atât timp nu sunt preparate prin prăjire;

Lactate slabe – înlocuiește brânzeturile grase, iaurtul grecesc și laptele integral cu variante semidegresate, cum ar fi lapte de 1,5% grăsime și brânză proaspătă light;

Grăsimi sănătoase – include în meniu cantități mici de ulei de măsline extravirgin, nuci și semințe crude (neprăjite și nesărate), avocado, pește gras;

Albuș de ouă – În timp ce gălbenușul de ou este mai bogat în grăsimi și poate agrava simptomele în cazul unor persoane, albușul poate fi consumat fără restricție. Totuși, pentru că și gălbenușul conține nutrienți cheie pentru sănătatea umană, acesta nu trebuie evitat pe termen lung. Ouăle pot fi consumate poșate sau fierte, însă prăjirea trebuie evitată.

Principala sursă de hidratare trebuie să fie reprezentată de apa plată. De asemenea, poți consuma infuzii de plante (cu excepția ceaiului de mentă) și supe de legume pentru un plus de lichide.

Ceaiul de ghimbir s-a dovedit util pentru calmarea arsurilor la stomac, datorită efectelor sale antiinflamatorii, potrivit surselor menționate anterior. De asemenea, acesta poate ameliora greața și alte simptome de indigestie. Ghimbirul ras poate fi adăugat și în diferite preparate culinare sau deserturi. Totuși, în cazul unor persoane, ghimbirul poate agrava simptomele.

Este important să optezi pentru tehnici dietetice de preparare a alimentelor, cum ar fi fierberea, gătirea la abur, la friteuza cu aer, pe grătar, grill sau în cuptor, fără ulei. Alimentele prăjite în ulei sunt factori declanșatori bine cunoscuți pentru simptomele refluxului gastroesofagian.

Ce alimente să eviți

Potrivit surselor de mai sus și medicului Ekta Gupta în articolul „GERD Diet: Foods That Help with Acid Reflux (Heartburn)”, unele produse alimentare pot exacerba simptomele refluxului gastroesofagian. Următoarele alimente și băuturi sunt considerate factori declanșatori pentru arsurile la stomac, astfel încât trebuie evitate sau limitate:

Alimente bogate în grăsimi saturate – carnea roșie grasă, carnea tocată, baconul, mezelurile, brânzeturile grase, smântâna, untul, frișca, viscerele (cum ar fi ficatul) au un conținut foarte ridicat de grăsimi, astfel încât consumul acestora trebuie evitat sau limitat la cantități mici;

Produse ultraprocesate – brânza topită, ketchup-ul, maioneza sau alte sosuri din comerț, snacksurile, produsele semipreparate sau gata de consum, produsele de patiserie-cofetărie, dulciurile, pizza, fast-food conțin grăsimi, zaharuri și alte ingrediente care pot agrava simptomele arsurilor retrosternale;

Alimente prăjite în ulei – orice produs alimentar prăjit, chiar dacă este din categoria legumelor (cum ar fi dovlecel pane), poate declanșa arsurile la stomac;

Alimente acide – principalele alimente acide sunt citricele (lămâi, pomelo, mandarine, clementine, portocale, grepfruit, lime), ananasul, roșiile și sosul de tomate. Unii pacienți tolerează bine, însă, roșiile proaspete;

Ciocolata – consumul de ciocolată ar putea favoriza relaxarea sfincterului gastroesofagian;

Cafeina – cafeaua, energizantele, ceaiul verde și negru, precum și sucurile cu adaos de cafeină pot declanșa simptomele arsurilor la stomac;

Alimentele și condimentele iuți – ardeiul iute, chilli, piperul, usturoiul și ceapa cresc aciditatea gastrică;

Menta – ceaiul de mentă și alte băuturi cu mentă pot favoriza relaxarea sfincterului esofagian inferior la unele persoane;

Alcoolul – băuturile alcoolice sunt, de asemenea, de evitat, fiind factori declanșatori cunoscuți ai arsurilor retrosternale;

Băuturile răcoritoare – sucurile din comerț, atât cele carbogazoase, cât și cele neacidulate, pot agrava simptomele refluxului gastroesofagian.

O idee bună este să notezi într-un jurnal alimentele răspunzătoare pentru declanșarea simptomelor în cazul tău, astfel încât să știi ce să eviți în viitor. Toleranța individuală la diferite alimente variază de la o persoană la alta.

Alte sfaturi utile

Pe lângă alegerile alimentare, este important să ai în vedere și alte aspecte pentru a gestiona și preveni arsurile la stomac:

Nu te întinde în pat imediat după masă! Acest lucru poate încetini digestia, punând presiune pe sfincterul esofagian inferior. În schimb, mergi la o plimbare ușoară sau rămâi în șezut pentru următoarele 2-3 ore, pentru a facilita digestia. Poți utiliza o pernă mare pentru a rămâne cu trunchiul mai ridicat decât restul corpului;

Ia cina cu cel puțin 3 ore înainte de culcare;

Mănâncă lent și mestecă bine alimentele, evitând supraalimentarea;

Menține o greutate corporală optimă, printr-un stil de viață activ și o dietă echilibrată. Dacă ești supraponderal sau obez, scăderea ponderală te poate ajuta să previi apariția arsurilor la stomac în viitor;

Poartă haine lejere! Articolele de vestimentație strâmte pun presiune asupra tractului digestiv și pot agrava simptomatologia refluxului gastroesofagian;

Consumă porții echilibrate! Optează mai degrabă pentru mai multe mese mici, decât pentru câteva mese bogate cantitativ;

Ia un medicament antacid prescris de medic, la nevoie.

Prin urmare, arsurile la stomac pot fi gestionate cu succes printr-o serie de obiceiuri corecte legate de stilul de viață și alimentație. Dacă simptomele persistă, este recomandat să mergi la medic pentru mai multe investigații și tratament.

