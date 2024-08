Alergia la meduze: cum recunoști semnele și cine este cel mai predispus

Aurelia aurita – aceasta este meduza comună, denumită și meduza lună. Este translucidă, cu un diametru de aproximativ 20-25 cm, în medie. Deși umbrela este incoloră, canalele, gonadele (situate central de forma potcoavelor) și alte structuri din interior sunt de culoare violet, roz sau gălbui. Tentaculele sunt scurte, sub forma unor franjuri, localizate pe marginea umbrelei și prevăzute cu numeroase nematochisturi (celulele cu care înțeapă);

Rhizostoma pulmo – denumită și meduza butoi, aceasta are dimensiuni mari, de 40-60 cm în diametru, dar poate ajunge și până la un metru. Are o culoare albastru deschis, galben sau roz lăptos. Marginea nu prezintă tentacule. În schimb, această specie de meduze are 8 „brațe” groase neramificate, prevăzute cu celule care înțeapă. Veninul său este destul de dăunător pentru a produce reacții severe, însă nu fatale, spre deosebire de alte specii de meduze.