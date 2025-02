Ce afecțiuni riști dacă ai mâncat prea mult. Simptomele care arată că trebuie să mergi de urgență la medic

Supraalimentarea poate apărea din mai multe motive, fiind comună în perioada sărbătorilor, în perioade de bucurie, stres sau tristețe. Aceasta este exacerbată de preferințele pentru alimente procesate sau bogate în zaharuri și grăsimi.

Pe termen scurt, excesele alimentare pot duce la senzații neplăcute precum balonarea sau indigestia, dar, repetate, acestea pot afecta serios sănătatea, contribuind la afecțiuni cronice precum obezitatea sau bolile cardiovasculare. Iată ce riști atunci când mănânci în exces.

Perioada sărbătorilor înseamnă pentru mulți răsfăț culinar

Perioada sărbătorilor vine cu mese bogate și tentații culinare greu de evitat. Este un motiv de bucurie într-un cadru festiv, dar și un moment în care excesele alimentare pot deveni frecvente. Fripturile, cozonacul, sarmalele și deserturile delicioase transformă mesele obișnuite în adevărate festine.

În plus, în timpul unor astfel de evenimente sociale, suntem distrași de conversații și atmosfera plăcută. Acest lucru ne împiedică să ținem sub control acțiunea de a mânca, iar mâncatul poate deveni un automatism, mai ales în prezența numeroaselor aperitive și gustări delicioase de pe mese.

Deși savurarea acestor preparate este o parte importantă a tradițiilor, mâncatul în exces poate avea un impact serios asupra organismului, mai ales dacă acest comportament se repetă în mod frecvent sau este combinat cu alte obiceiuri nesănătoase. Persoanele diagnosticate cu anumite afecțiuni sunt mai predispuse la complicații legate de supraalimentare.

Afecțiuni care apar dacă ai exagerat cu mâncatul

Excesele alimentare pot provoca probleme imediate, pot favoriza unele afecțiuni cronice sau pot contribui la exacerbarea unor patologii preexistente.

Iată ce poți risca dacă mănânci prea mult, potrivit dieteticianului Erma Levy în articolul „What happens when you overeat?” și dieteticianului Daniel Preiato în articolul „7 Harmful Effects of Overeating”:

Indigestia – Un consum excesiv de alimente poate suprasolicita sistemul digestiv, cauzând balonare, flatulență (gaze intestinale), greață, dureri abdominale și chiar vărsături. Alimentele bogate în grăsimi (cum ar fi cele prăjite în ulei, mezelurile, slănina) și carbohidrați rafinați (cum ar fi zahărul și dulciurile) sunt printre cele mai greu de procesat;

Constipație/diaree – Consumul excesiv de alimente procesate sau preparate culinare festive vine adesea la pachet cu tendința de a evita fructele și legumele. Scăderea bruscă a consumului de fibre are ca rezultat constipația, mai ales dacă în mod obișnuit alimentația ta este bogată în alimente vegetale. Pe de altă parte, în anumite cazuri, excesul de zahăr poate produce diaree;

Refluxul gastroesofagian – Prea multă mâncare, mai ales în combinație cu băuturi carbogazoase sau alcool, poate provoca arsuri gastrice și retrosternale. Acest lucru apare deoarece cantitatea prea mare de alimente din stomac exercită presiune asupra sfincterului esofagian inferior, iar alimentele se întorc în esofag împreună cu sucurile gastrice acide;

Complicații hepatice și pancreatită – În cazul pacienților cu litiază biliară („pietre la fiere” sau calculi biliari), consumul excesiv de alimente grase poate declanșa contracția puternică a vezicii biliare, iar calculii pot bloca ductul biliar, prezintă Heather Hobbs în articolul „What to Eat and Avoid on a Gallbladder Diet”. Acest lucru se poate asocia cu dureri severe (colica biliară). Uneori, calculii pot migra la nivelul ductului pancreatic, cauzând inflamația acută a pancreasului (pancreatită). Aceasta este o afecțiune gravă care necesită intervenție medicală rapidă;

Tulburări metabolice – Mâncarea în cantități mari poate determina creșteri bruște ale glicemiei în cazul persoanelor cu diabet zaharat sau prediabet;

Tulburări cardiovasculare – Excesul de sare sau alimente bogate în sodiu (cum ar fi mezeluri) poate duce la o creștere rapidă a tensiunii arteriale. Hipertensiunea arterială poate crește riscul de evenimente cardiovasculare majore (cum ar fi infarct miocardic sau accident vascular cerebral), mai ales în cazul persoanelor care suferă de comorbidități;

Creștere în greutate – Episoadele frecvente de supraalimentare pot contribui la creșterea rapidă în greutate, care la rândul său poate declanșa alte probleme de sănătate. Acest lucru se întâmplă deoarece organismul stochează excesul de nutrienți sub formă de țesut adipos (grăsime). De asemenea, supraalimentarea repetată afectează echilibrul dintre hormonii foamei și sațietății. Printre tulburările favorizate de obezitate se numără insulinorezistența și diabetul zaharat tip 2, sindrom metabolic și boli cardiovasculare.

Simptomele îngrijorătoare. Când să apelezi medicul

Este important să fii atent la semnalele transmise de corpul tău și să recunoști situațiile care impun o vizită urgentă la medic. Printre aceste semne se numără:

Dureri abdominale severe care nu se ameliorează după câteva ore;

Greață și vărsături persistente, mai ales dacă sunt însoțite de deshidratare severă. Semnele de deshidratare includ urinarea în cantități mici, urina închisă la culoare, mucoase uscate, dureri de cap, oboseală;

Dificultăți de respirație sau senzația de presiune în piept, semne care pot indica probleme cardiace;

Febră și frisoane asociate cu dureri abdominale, care pot sugera o infecție sau pancreatită;

Stare de confuzie, amețeală sau slăbiciune accentuată, simptome care pot indica probleme metabolice grave;

Episoade de supraalimentare repetate – pierderea controlului în ceea ce privește mâncarea poate fi semnul unei tulburări de comportament alimentar, cum ar fi binge eating (mâncat compulsiv). Acesta poate provoca o serie de complicații serioase pe termen lung. Psihoterapia este esențială în tratamentul acestei tulburări. Adresează-te specialistului dacă te confrunți cu episoade de supraalimentare cel puțin o dată pe săptămână timp de 3 luni sau mai mult.

Cum poți preveni problemele asociate exceselor alimentare

Prevenția este cea mai bună soluție pentru a ține la distanță problemele de sănătate legate de excesele alimentare. Iată câteva sfaturi practice pentru a te bucura de mese echilibrate:

Mănâncă încet – Mestecă bine alimentele pentru a permite corpului să recunoască senzația de sațietate. Creierul necesită minim 20 de minute pentru a procesa informațiile transmise de tractul digestiv. Astfel, mâncatul rapid poate favoriza supraalimentarea, deoarece nu conștientizezi senzația de saturație;

Controlează porțiile – Alege farfurii mai mici și evită să îți umpli farfuria cu toate preparatele deodată;

Menține un orar stabil de mese – Un orar cu 3 mese principale si 1-2 gustări sănătoase ajută la menținerea sațietății. În schimb, săritul peste mese și înfometarea duc la supraalimentare în partea a doua a zilei;

Hidratează-te corespunzător – Consumul de apă poate ajuta digestia și reduce tendința de a mânca excesiv;

Evită excesul de băuturi carbogazoase și alcool – acestea produc deshidratare, balonare și exercită presiune suplimentară asupra tractului digestiv;

Fă mișcare – O plimbare ușoară după masă poate stimula digestia;

Mănâncă în mod conștient – evită distragerile în timpul mesei, cum ar fi televizorul, pentru a rămâne receptiv la semnalele de sațietate ale corpului;

Consumă mai multe legume și fructe – acestea sunt sărace în calorii, dar bogate în fibre care susțin tranzitul intestinal și previn constipația.

Aceste mici schimbări pot face o mare diferență, permițându-ți să te bucuri ocazional de mese festive, fără grija problemelor de sănătate. Menținerea unei rutine sănătoase, care să includă alimentația echilibrată și activitatea fizică, reduce tendința de supraalimentare.

Așadar, supraalimentarea poate avea consecințe serioase asupra sănătății, atât temporare, cât și pe termen lung. Din fericire, ai la îndemână o serie de trucuri care te ajută să previi mâncatul în exces. Dacă te confrunți cu simptome digestive neplăcute, nu ezita să ceri ajutorul specialistului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: