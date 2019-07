Caravana în care fac teste pentru boli grave. Doi tineri au venit după ce s-au drogat

Se extinde programul pentru tratarea hepatitei. Din toamnă, şi pacienţii cu forme mai uşoare de boală vor fi incluşi pe lista beneficiarilor.

Medicii atrag, însă, atenţia asupra a două lucruri. Tratamentul trebuie urmat integral şi respectat întocmai, pentru a avea efect, iar autorităţile trebuie să găsească soluţii inclusIv pentru cei care nu sunt asiguraţi. Caravanele mobile de testare au ajuns în zone vulnerabile din ţară şi au identificat deja zeci de pacienţi cu hepatită sau cu alte boli.

Caravana Spitalului Marius Nasta de testare rapidă pentru tuberculoză şi hepatită a ajuns în cartierul Ferentari din Bucureşti.

Zeci de oameni cu risc mare de îmblonavire au venit să-şi facă analizele. Printre ei, tineri care abia îşi injectaseră droguri, după cum au recunscut în fața medicilor.

Reporter: „Vreți şi pentru hepatită?”

Bărbat: „Nu, doar raze la plămâni.”

Citește și Afecțiunea gravă care ar putea fi eradicată până în 2030. Anunțul OMS

Reporter: „De ce nu renunţaţi la droguri?”

Bărbat: „Nu că nu vreau, am avut puterea de a mă zbate, am luptat cu mine. Am pierdut familia, proprietăţi...''

În astfel de zone de risc trăieşte aproape 2% din populaţia ţării - cei mai mulţi sunt asistaţi social şi fără asigurări de sănătate.

Bărbat: E bine că îmi fac, pentru sănătatea mea. Alţii înjură, dar nu ştiu de ce.''

O treime din cei testaţi în caravana au fost depistaţi cu hepatita B sau C. Persoanele asigurate sunt îndrumate către specialist pentru analize amănunţite şi tratament. Pentru cei neasiguraţi, statul nu are docamdată o solutie''

Nicoleta Dascălu, manager de proiect ARAS: „Testăm aceste grupuri, dar nu avem unde să-i trimitem, pentru că ei nu au acces la tratament. Ne lovim de o lipsă de coordonate şi finațare.''

Marinele Debu, preşedinta Asociaţiei Pacientlor cu Hepatită: „150 de persoane şi am depistat şi B şi C. E greu să-i asiguri pe toţi şi trebuie găsită o soluţie împreună cu autoritățile.”

Pentru cei cu hepatită C, statul asigură un tratament inovator fără interferon. Din toamnă, vor fi incluşi şi cei cu gradul zero de fibroză, adică cei care sunt în stadiul de început al bolii.

Roxana Radu, CNAS: „Vor primi şi copiii de la 12 la 18 ani şi cei care nu au răspuns la tratamentul cu antivirale.”

Medicii spun că, dacă la început, tratamentul avea o rată de vindecare de 99,6 %, acum, numărul celor care au scăpat de boală a mai scăzut. Şi asta pentru că unii pacienţii nu au urmat tratamentul până la capăt.”

Prof. dr Adrian Streinu Cercel: „Primii pacienţi îşi doreau din răsputeri să se vindece. Pe măsură ce ai mai puţine probleme, conştientizezi mai puţin. Dacă îşi iau în fiecare zi pastilele, au şanse să se vindece aproape 100%.”

Atât hepatita B, cât şi hepatita C se transmit prin transfuzii de sânge, folosirea de aparatură nesterilizată la stmatolog, în cabinetele de tatuaje sau de cosmetică sau prin act sexual neprotejat.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!