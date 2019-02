Afecțiunea gravă care ar putea fi eradicată până în 2030. Anunțul OMS

Organizaţia Mondială a Sănătăţii speră ca, până în 2030, să nu mai auzim de hepatită C. Pentru că va fi eradicată. Până atunci, încercaţi să includeți în analizele uzuale de sânge şi markerii infecţioşi.

Fiecare pacient diagnosticat are acces la trei tipuri de tratament, înainte că virusul să atace ficatul. Asta dacă ştie de existenţa infecţiei.

Suntem la începutul anului şi ar fi mai mult decât util, pentru fiecare dintre noi, un bilanţ biologic. Adică analizele de sânge şi urina plus o ecografie de abdomen total. În analizele de sânge includeţi şi markerii infecţioşi, prin care puteţi depisa hepatitele B şi C. Pentru hepatită B avem vaccin. Pentru virusul C nu există profilaxie. Dar există tratamente eficace, decontate de casă de asigurări.

În ficat, celulele infectate produc o reacţie inflamatorie din partea organismului. Inflamaţia e urmată de moartea celulei. În locul unde aceasta dispare, rămâne o cicatrice. Se numeşte fibroză. Gradul fibrozei, evaluat de la 1 la 4, înseamnă, de fapt, câte celule hepatice au murit. Boala evoluează fără durere.

Pacienţii cu virus C au acces la 3 tipuri de tratament oral, de când fibroză are gradul 1, adică e puţin avansată.

Pentru că medicaţia da rezultate, Organizaţia Mondială a Sănătăţii încearcă că, până în 2030, hepatia C să fie eradicată.

Odată ce aţi avut boala şi v-aţi vindecat, în organism rămân anticorpi. Care însă nu protejează de o nouă infecţie. Virusul hepatic C se transmite prin sânge. Prin contact intim neprotejat de prezervativ. Şi de la mama netratată la făt.

Pacienţii care au fost infectaţi cu virusul hepatitic C şi care s-au vindecat sau sunt în curs de vindecare, primesc recomandarea să se vaccinareze împotriva hepatitei B.