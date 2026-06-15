Între proiecte de urbanizare, investiții în transportul public și piste pentru bicicliști, autoritățile locale încearcă să îi convingă pe oameni să folosească și transportul pe apă.

La orele de vârf, în Timișoara vezi cum coloanele de mașini înaintează lent spre centru, șoferii caută locuri de parcare, iar fiecare minut pierdut în trafic este o mică bătălie cotidiană. Este imaginea unui oraș care a crescut rapid în ultimii ani și care atrage zilnic mii de oameni din localitățile învecinate.

Însă, Timișoara încearcă să schimbe regulile jocului. Primul pas - cum convingi oamenii să îşi lase mașina acasă atunci când decenii la rând această a fost cea mai comodă opțiune?

În ultimii ani au fost făcute investiții importante în transportul public. Au fost aduse tramvaie, autobuze și troleibuze noi, care au dus și la creșterea numărului de pasageri. Peste un milion de călătorii au fost înregistrate în primele luni ale lui 2026 doar cu tramvaiele în creștere cu 20 de procente față de anul trecut.

Au apărut și benzile dedicate autobuzelor, însă de pe bulevarde nu au dispărut complet locurile de parcare. Benzile au fost introduse doar acolo unde transportul public era vizibil încurcat de maşinile mici.

Ruben Lațcău - Viceprimar Timișoara: „Obiectivul nu este să renunțăm la mașini, obiectivul este să avem alternative. Să ajungem la un soi de treime, o treime din călătoriile din oraș să fie cu mașina personală, o treime cu transportul public și altă treime pe jos sau cu bicicleta sau cu trotinetă”.

Al doilea pas - încurajarea transportului alternativ. În interiorul orașului există peste 100 km de piste amenajate pentru biciclete.

Dar că în orice oraș mare, apar și provocările.

Biciclist: „Au discontinuități, practic ar trebui să te dai jos.. dar nu ne dăm jos, mergi în continuare pe trotuar”.

Andreea Wolfer - Fondator Pedallez: „Bicicliștii își doresc trasee mult mai sigure și mai previzibile. Sunt piste unele foarte bine gândite, altele prost gândite.”

Fiecare întrerupere de traseu devine o barieră în utilizarea zilnică a bicicletei.

Ruben Lațcău - Viceprimar Timișoara: „În România tema locurilor de parcare este probabil cea mai dureroasă temă din marile orașe. Adică în timpul zilei oamenii vor locuri de parcare în centru și zonele aglomerate și în timpul serii vor în cartiere.”

Timișoara are în jur de 90.000 de locuri de parcare în sistem public. Unele au fost desființate odată cu interzicerea circulației auto în centrul orașului. Procesul a început gradual, cu restricții de trafic și reorganizarea parcărilor, și a continuat cu extinderea zonelor complet pietonale. Astăzi, mare parte din cartierul Cetate funcționează fără acces auto. Același model ar urma să se aplice şi în alte două cartiere mari.

Ruben Lațcău - Viceprimar Timișoara: „Aveam mașini parcate stânga, dreapta, un trotuar mic de un metru și un pic în momentul în care s-au pietonalizat străzile, deși unii s-au temut că o să își piardă clienții, ce s-a întâmplat este că a venit mai multe lume, turiști. S-au deschis mai multe afaceri”.

Timişoara a fost desemnată Destinaţia Anului 2026 în România. În plus, a câştigat primul loc la categoria „Oraşe care inspiră”. Iar dacă în general turismul în România este în scădere, Timișoara câștigă în fiecare an noi şi noi oaspeţi. În jur de 200.000 de turiști ajung în oraș anual.

Pe lângă activitățile din centru, turiștii se pot plimba și de-a lungul râului Bega. Vaporașele, atât publice, cât și private, traversează centrul orașului, au peste 10 stații şi pot fi folosite inclusiv că variantă de navetă. Un bilet costă 5 lei.

Corespondent ȘtirileProTV: „Este mai degrabă un transport recreativ pentru cei care vizitează Timișoara sau pentru cei care locuiesc aici, dar vor să facă o plimbare relaxantă pe Bega. Și zic asta pentru că viteza vaporașului este destul de redusă și ar dura destul de mult să ajung, de exemplu, la serviciu.”

Poate că Timișoara nu a ajuns încă la destinație. Dar este un model de oraş care încearcă să găsească un echilibru între nevoile șoferilor și ale celor care îşi doresc să respire un aer cât mai curat.