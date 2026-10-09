Meteorologii avertizează că pârtiile de la altitudini joase rămân din ce în ce mai mult fără zăpadă naturală, iar în România practicarea acestui sport va fi problematică în câțiva ani.

Prezent la PRO Verde, meteorologul previzionist de la ANM, Raul Ilea, a explicat că schimbările climatice fac iernile din ce în ce mai blânde și nu atât de reci cum erau în anii trecuți. Tocmai acest lucru afectează statul de zăpadă, care se va topi mult mai repede decât în trecut.

Ramona Țintea: „Mai are România o șansă pentru ski?”

Raul Ilea, meteorolog ANM: „Climatologia actuală denotă faptul că s-ar putea să nu mai fie strat consistent care să asigure acest sport sau alte sporturi de practicare a acestora în zonele mai joase de relief.”

Ramona Țintea: „Dar ger va fi astfel încât în stațiunile de schi, de exemplu, să se poată face zăpada artificială, să zicem?”

Raul Ilea, meteorolog ANM: „Se poate, da. Temperaturile să coboare nopțile și diminețile sub pragul de -10, sub pragul gerului și atunci acel strat să se mențină.”

Zăpada artificială rămâne, așadar, o soluție pentru menținerea pârtiilor, dar producerea ei consumă multă energie și apă, ceea ce crește costurile stațiunilor.

Va ninge de Crăciun în București?

Meteorologii subliniază că tendința pe termen lung indică temperaturi mai ridicate și perioade scurte în care zăpada reușește să reziste. Anul acesta, în Capitală, a nins abia în februarie, iar zăpada s-a topit rapid, în doar câteva zile.

Raul Gabriel Ilea, meteorolog ANM: „Tendința iernilor este să devină mai blânde, nu atât de reci cum erau înainte, cu geruri cu valori de temperatură sub pragul de -10° sau cu strat de zăpadă consistent în zonele joase”.

Am fost curioși să aflăm dacă, la Crăciun, vom avea zăpadă în București. Ne-a explicat că e prea devreme pentru o prognoză atât de precisă: ninsoarea depinde de temperaturi și precipitații care nu pot fi anticipate cu certitudine cu luni înainte. În general, prognozele locale sunt mai precise cu până la cinci zile înainte, iar dincolo de acest interval incertitudinea crește.

Criza zăpezii schimbă regulile vacanțelor de iarnă

Pasionații de schi sunt nevoiți să se orienteze către stațiunile de schi aflate la mare altitudine, deși criza zăpezii afectează deja întreg continentul. Austria, Elveția și Italia rămân în continuare opțiuni pentru o vacanță reușită la ski.

Specialiștii recomandă stațiunile alpine ale căror domeniile schiabile trec de pragul de 2.000–2.500 de metri altitudine.

Din punct de vedere calendaristic, perioada optimă pentru găsirea celor mai bune condiții de schi este ianuarie. În prima lună a anului, temperaturile din Alpi ating praguri suficient de scăzute pentru a menține zăpada pulvăr și pentru a permite funcționarea la capacitate maximă a domeniilor schiabile.

Cine vrea să schieze, totuși, spre finalul sezonului, în martie sau aprilie sunt recomandate exclusiv pârtiile înalte pe ghețar, unde zăpada rezistă mai bine în ciuda încălzirii vremii. În acest caz, turiștii ar trebui să verifice, totuși, stratul de zăpadă și pârtiile deschise, înainte de a pleca în vacanță. Nici în Alpii înalți altitudinea nu garantează o vacanță fără surprize.

Știrile PRO TV a relatat despre stațiunea Céüze 2000, din Alpii francezi, că a fost închisă în 2018, după 85 de ani de funcționare. S-a întâmplat asta pe fondul zăpezii tot mai rare și al costurilor. Presa internațională a denumit stațiunea: fantomă, pentru că nu era nici urmă de turiști, iar clădirile erau abandonate.