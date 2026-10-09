Indicele de calitate a aerului a ajuns la 216, nivel considerat foarte nesănătos, chiar înaintea Marelui Premiu de Formula 1, scrie CNN.

Singapore, sufocat de smog toxic

Singapore a ocupat primul loc în clasamentul celor mai poluate orașe din lume realizat de platforma elvețiană IQAir, potrivit datelor publicate vineri dimineață. Indicele de calitate a aerului (AQI) a atins valoarea de 216, încadrată în categoria „foarte nesănătos”.

Poluarea a redus semnificativ vizibilitatea, iar clădiri emblematice, precum complexul Marina Bay Sands și alți zgârie-nori din centrul orașului, abia mai puteau fi zărite prin perdeaua de fum.

Kuala Lumpur, capitala Malaysiei, a ocupat locul al doilea în clasamentul IQAir, fiind afectată de aceleași incendii.

Fenomenul apare într-un moment important pentru Singapore, care se pregătește să găzduiască un weekend cu numeroase evenimente internaționale, inclusiv celebra cursă de noapte de Formula 1.

Incendiile din Indonezia, principala cauză a poluării

Incendiile de vegetație din Indonezia se produc frecvent în timpul sezonului secetos, când suprafețe întinse de turbării sunt defrișate și desecate pentru a face loc plantațiilor comerciale, inclusiv celor de palmier de ulei.

În acest an, situația ar putea fi agravată de perspectiva unui fenomen El Niño deosebit de intens, asociat cu perioade de secetă accentuată și condiții favorabile izbucnirii incendiilor.

Agenția Națională de Mediu din Singapore a avertizat că fumul provenit din mai multe regiuni ale Indoneziei continuă să se deplaseze spre orașul-stat.

„S-au observat coloane de fum de la moderate la dense, provenind din sudul și centrul Sumatrei și din Kalimantanul de Vest, care se deplasau spre Singapore”, a transmis instituția într-o actualizare publicată joi.

Autoritățile au avertizat că fenomenul ar putea continua, în funcție de direcția vântului.

„În condițiile vânturilor predominante dinspre sud-est sau sud, ceața de fum ar putea continua să se deplaseze spre Singapore”, a precizat Agenția Națională de Mediu.

Marele Premiu de Formula 1, în centrul atenției. Ce spun organizatorii

Poluarea ar putea afecta evenimentele în aer liber organizate cu ocazia Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore, însă cursa propriu-zisă nu ar trebui să fie influențată, a transmis Federația Internațională de Automobilism (FIA), potrivit Reuters.

Organizatorul Singapore GP a declarat pentru CNN că, deocamdată, nu intenționează să modifice programul de divertisment.

„În prezent, nu există planuri de modificare a activităților de divertisment”, au transmis reprezentanții organizatorului.

Printre artiștii programați să susțină concerte în cadrul evenimentului se numără Janet Jackson și trupa The Killers.

Nu este pentru prima dată când Marele Premiu din Singapore se desfășoară pe fondul unor probleme de poluare. Edițiile din 2015 și 2019 au avut loc, de asemenea, în condiții de smog dens.

Consiliul pentru Turism din Singapore a precizat că autoritățile au pregătit măsuri care vor fi aplicate în funcție de gravitatea fenomenului.

„Există planuri de acțiune care vor fi aplicate în funcție de intensitatea fenomenului de smog”, au declarat reprezentanții instituției pentru CNN.

Ce spun piloții de Formula 1 despre poluarea din Singapore

Unii dintre piloții prezenți la Singapore nu par, deocamdată, foarte îngrijorați de situație.

Valtteri Bottas, pilotul Cadillac, care a parcurs în această săptămână peste 400 de kilometri cu bicicleta, din Malaysia până în Singapore, a declarat pentru Reuters că nu consideră că situația a devenit extrem de gravă.

„Nu mi se pare că situația este încă atât de gravă. Adică, nu este grozav, dar nu cred că sunt prea multe lucruri pe care le putem face”, a afirmat pilotul.

Lewis Hamilton, pilotul Ferrari, a avut o reacție mai rezervată, declarând pentru Reuters că are „probleme mult mai importante asupra cărora să se concentreze”.

Efectele incendiilor din Indonezia se resimt puternic și în Malaysia, unde poluarea a determinat autoritățile să ia măsuri pentru protejarea populației.

Ministerul Educației a dispus închiderea școlilor din mai multe state în această săptămână, pe fondul agravării situației.

Singapore și Malaysia se confruntă aproape anual cu episoade de smog transfrontalier, provocate de incendiile din Indonezia, însă intensitatea fenomenului și evoluția condițiilor meteorologice vor determina amploarea efectelor în zilele următoare.