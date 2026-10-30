Pentru a afla unde pierdem banii, primul pas este identificarea problemelor casei, spune Dalia Stoian, președintele EfdeN, una dintre cele mai mari organizații de sustenabilitate din România.

Invitată la PRO Verde, ea a enumerat câteva soluții simple pentru a reduce facturile din gospodărie, în prag de iarnă.

Frigiderul murdar poate consuma cu 20–30% mai mult curent

Frigiderul funcționează permanent, iar întreținerea lui poate influența factura la electricitate. Dalia Stoian recomandă verificarea depunerilor de gheață, dacă ușa se închide bine sau dacă are praf acumulat în spate.

„Dacă ar fi să aleg, dintre toate echipamentele electrocasnice, frigiderul ar fi primul la care m-aș uita”, spune ea.

Și asta pentru că doar praful din spatele lui poate crește consumul de energie electrică cu 20–30%, iar în cazuri extreme, cu până la 50%, susține Dalia Stoian, la PRO Verde. Așa că înainte de începerea sezonului rece, ar fi bine ca oamenii să-l curețe.

Ce să faci ca să nu mai pierzi căldură pe la ferestre

Pe la ferestre se pierde cea mai multă căldură, iar un reglaj al garniturilor ferestrelor termopan i-ar scuti pe mulți oameni de risipa căldurii din interior.

“Reglajul se poate face cu un simplu imbus. Deci, ceva ce probabil foarte multă lume are acasă. Nu-i nevoie de un specialist. Sunt o grămadă de videouri pe Youtube în care îți arată cum să reglezi fiecare șurub în parte”, susține Dalia Stoian.

Care e mai eficientă, pompa de căldură sau centrala pe gaz?

Pentru cei care vor să-și construiască o casă, apare dilema legată de sursa de încălzire a locuinței.

Randamentul este influențat direct de necesarul de încălzire, de izolație și de evoluția tarifelor la energie.

Dalia Stoian a făcut un calcul comparativ pentru o casă nouă de 100 de metri pătrați, care este dotată cu pompă de căldură aer-apă versus una dotată cu centrală pe gaz.

“La prețurile actuale diferența este destul de mică. Vorbim de câteva zeci de lei pe lună în favoarea pompei de căldură. În schimb, dacă crește prețul la gaz chiar și cu doar 20% deja vorbim de economii de 200 lei pe lună, în lunile de iarnă, în varianta cu pompă de căldură”, susține Dalia Stoian.

Ea a explicat că o pompă de căldură este rentabilă doar dacă locuința are panouri fotovoltaice și își produce singură o mare parte din energie. Pentru o eficiență mai bună, este nevoie și de încălzire prin pardoseală. Altfel, încălzirea cu pompă de căldură ar putea fi mai scumpă decât cea cu gaz. Totodată, invitata a explicat că investiția într-o pompă de căldură este cu 10.000 de lei mai mare decât în centrala cu gaz.

Ramona Țintea: Știm că pompa de căldură este mare consumatoare de energie. Ce se întâmplă atunci când este foarte frig afară? Mai este eficientă sau consumă foarte mult?

Dalia Stoian: Da, pompa de căldură aer-apă, care practic arată la exterior ca o unitate de aer condiționat normală, este eficientă cam până la 0°, își păstrează o eficiență foarte bună. Odată ce scade temperatura sub 0° atunci începe să îi scadă eficiența.

Aer curat fără a pierde căldura din casă

Dalia Stoian atrage atenția și asupra calității aerului din interior, subliniind că petrecem 90% din timp în spații închise, unde aerul poate fi până la de cinci ori mai poluat decât cel exterior. Soluția modernă este ventilația cu recuperare de căldură.

„Recuperatorul de căldură adaugă ventilație și aer proaspăt, la fel cum facem noi când deschidem ferestrele, numai că face asta fără să piardă căldura din casă. Vorbim de câteva mii de lei echipamentul, plus încă câteva mii de lei montajul. Scopul lui nu e neapărat să îți reducă factura, dar îți asigură un aer filtrat și de calitate în interior.”

Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut așa-numitul “sindrom al clădirilor bolnave” ca fiind o afecțiune reală. Cu alte cuvinte, oamenii se pot îmbolnăvi în propriile case, pentru că nu le aerisesc corespunzător.