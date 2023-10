„Nu are ce căuta în Parlamentul României”. De frica unor extremiști, discursul lui Volodimir Zelenski a fost anulat

Inițial, s-a anunțat că președintele ucrainean va ține un discurs în plen, doar că după prânz lucrurile au stat exact pe dos.

Neoficial, s-a vorbit despre riscul că unii dintre aleși, printre care și senatoarea Diana Șoșoacă, să perturbe ședința. Elegant, oaspetele a transmis: „Nu am pregătit niciun discurs, cu tot respectul”.

Dimineață, reprezentanții Camerei Deputaților au anunțat că la ora 17:00 va avea loc discursul președintelui Volodimir Zelenski, în plen.

După aproximativ trei ore, conducerile reunite ale Parlamentului au revenit. Întreaga ședință consacrată primirii mesajului președintelui ucrainean s-a anulat.

La conferința de presă comună cu omologul său ucrainean, președintele Klaus Iohannis a fost întrebat care a fost motivul.

Klaus Iohannis: „Agenda președintelui Zelenski a fost negociată de cele două delegații și comunicată public. Atât pot să spun la asta.”

Volodimir Zelenski: „De ce nu m-ați întrebat pe mine despre Parlament? Cred că înțelegeți că nu sunt în deficit de discursuri în nicio țară, cu tot respectul. Am venit să vizitez oamenii din România, să îmi arăt recunoștința și să am discuții strategice. Dar nu am pregătit niciun discurs, cu tot respectul. Dar data viitoare, fiți siguri, special pentru Parlament, pentru toți jurnaliștii, pentru toată lumea, voi veni și cu plăcere voi ține un discurs.”

Pe de altă parte, neoficial, în Parlament s-ar fi discutat despre riscul ca unii dintre aleși să aibă reacții extreme, în timpul ședinței din plen. Un scandal începuse deja pe holuri.

Diana Șoșoacă: „Aici este România, este pământ sfânt. Aici Zelenski nu are ce căuta, să pângărească Parlamentul României. Afară cu Zelenski din țară!”

S-a pus inclusiv problema ca acestor parlamentari să nu li se permită accesul în sală.

Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților: „Cu siguranță, din punctul meu de vedere, nu ar fi trebuit oprită o astfel de vizită din cauza unor extremiști și nu cred că acesta este motivul. Președintele Zelenski este în conflict cu Putin. Nu se poate speria de săgețile lui Putin.”

Ionuț Moșteanu, deputat: „Domnul Zelenski este un om curajos și stă de doi ani sub bombe și sub gloanțe. Cu siguranță că nu s-ar fi speriat de o doamnă senator mai gălăgioasă care vorbește mult și tare și filmează non stop.”

Până la urmă, președintele ucrainean a avut la Parlament doar o discuție cu președinții celor două camere. Vizita s-a încheiat fară incidente. Doar la plecare, senatoarea Diana Șoșoacă a protestat pe hol.

