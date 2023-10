Volodimir Zelenski a ajuns în România. „Un prieten care ne-a venit în ajutor în cea mai neagră zi a noastră”

UPDATE. La începutul lunii aprilie a anului trecut, la mai puțin de două luni distanță de la momentul în care forțele ruse au invadat Ucraina, Volodimir Zelenski a avut o intervenție în Parlamentul României. Liderul de la Kiev s-a adresat aleșilor noștri prin videoconferință. Mesajul transmis de acesta a fost înregistrat și a fost marcat de câteva probleme tehnice.

UPDATE. Conform surselor Știrile PRO TV, Volodimir Zelenski nu ar mai urma să susțină un discurs în plenul Parlamentului României. Președintele Ucrainean ar urma să se întâlnească doar cu liderii celor două camere, Alfred Simonis şi Nicolae Ciucă.

Există informații conform cărora senatoara Diana Șoșoacă ar urma să perturbe discursul președintelui ucrainean, acesta fiind și motivul pentru care programul acestuia ar urma să fie modificat.

UPDATE. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns în România, marți dimineață, în jurul orei 10:30.

„Am ajuns la București, România, pentru discuții cu KlausIohannis și pentru a consolida relațiile noastre de bună vecinătate.

Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul României, care consolidează statul nostru, precum și pentru solidaritatea constructivă care permite națiunilor noastre să fie donatori de securitate pentru lume, în special în domeniul securității alimentare.

Am construit deja și putem extinde cooperarea care susține stabilitatea pentru multe alte națiuni.

Vom discuta despre continuarea cooperării în materie de securitate, dezvoltarea coalițiilor în domeniul aviației și a altor coaliții, consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, arhitectura de securitate a Mării Negre și relațiile noastre cu partenerii.

România este un prieten care ne-a venit în ajutor în cea mai neagră zi a noastră și al cărui sprijin devine tot mai puternic cu timpul. Sunt convins că această vizită va fi benefică pentru ambele noastre națiuni”, este mesajul transmis de Volodimir Zelenski pe X, imediat după ce a ajuns în România.

