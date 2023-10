Volodimir Zelenski, despre atacurile din Israel: „Rusia e una dintre ţările care a ajutat Hamas”

Preşedintele Ucrainei a spus că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre situaţia din Orienul Mijlociu.

„Ca şi Ucraina, România a condamnat cu fermitate actele teroriste împotriva Israelului. Trebuie să condamnăm teroarea, nu trebuie să dăm posibilitate Rusiei sau oricui să terorizeze lumea dezvoltată şi civilizată. Sunt convins că vom susţine împreună cu România aceeaşi poziţie, în acest domeniu, la toate nivelurile internaţionale”, a mai spus Zelenski.

Zelenski: Rusia e una dintre ţările care a ajutat Hamas

Preşedintele Ucrainei a mai declarat că „Rusia este una dintre ţările care a ajutat Hamas şi stă în spatele Hamas”, întrebat dacă Federaţia Rusă a ajutat cu arme gruparea militantă palestiniană Hamas.

La rândul său, şeful statului Klaus Iohannis a precizat că „cine şi cum a acţionat în spatele acestui atac, vom afla pe măsură ce aceste date vor deveni mai clare” şi a reiterat că România condamnă acest „atac terorist executat pe scară largă” şi sprijină „dreptul Israelului de a se apăra împotriva duşmanilor săi”.

„Cine este în spatele la Hamas? În spatele lor stau cei care îi susţin. Cei care îi susţin cu arme, iar asta nu se întâmplă de ieri, de alaltăieri, acesta este un proces de durată. Bineînţes pe reţelele de socializare puteţi găsi răspunsul la această întrebare. Cine postează diferite mesaje şi comentarii. Considerăm că Rusia este una dintre ţările care a ajutat Hamas şi stă în spatele Hamas”, a declarat Volodimir Zelenski, întrebat marţi la Cotroceni, dacă este implicată Rusia şi a vândut arme pentru Hamas care a avut atacurile teroriste din Israel.

La rândul său, la această întrebare, preşedintele Klaus Iohannis a spus că vom afla pe parcurs cine este în spatele acestui atac.

„În ce priveşte atacul terorist asupra Israelului, eu am spus de la început şi am comunicat condamnarea acestui atac terorist executat pe scară largă şi am spus din capul locului că noi sprijinim dreptul Israelului de a se apăra împotriva duşmanilor săi. Cine şi cum a acţionat în spatele acestui atac, vom afla pe măsură ce aceste date vor deveni mai clare”, a explicat şeful statului român, în conferinţa de presă susţinută împreună cu omologul ucrainean.

