El a subliniat că îi va rămâne prieten acestuia, relatează News.ro.

Ponta a remarcat, într-un interviu pentru Cotidianul, că Serbia a fost şi rămâne o ţară democratică, unde votul este respectat.

"În România, ţara unde am anulat alegerile, situaţia din Serbia a fost prezentată în mod fals de propagandă! Preşedintele Vučić a organizat alegerile, a recunoscut imediat victoria, i-a felicitat pe câştigători. Aşa cum funcţionează o democraţie. Din păcate, în România nu a fost aşa în 2024", a spus Ponta.

El a afirmat că nu cunoaşte programul politic al Partidului Studenţilor, câştigătorul alegerilor, dar îşi doreşte să facă reforme şi schimbări pozitive.

Întrebat ce mesaj i-a transmis lui Vucic, Ponta a precizat: "I-am transmis doar că ştiu cum este să câştigi şi să pierzi alegeri. Şi că oamenii cu adevărat de caracter nu se schimbă în funcţie de asta. Eu îi rămân prieten".