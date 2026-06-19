„Am avut o întâlnire de lucru cu actualul şi viitorul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare. Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în faţă în următoarele luni. Am discutat cu domnul Nazare despre execuţia bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar şi despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare”, a scris, vineri, pe Facebook, premierul desemnat Adrian Veştea.

Potrivit acestuia, „este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudenţă bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului”.

Premierul desemnat afirmă că ultima lună şi jumătate de criză politică nu a făcut bine României.

„Această stare de incertitudine la nivel guvernamental este de natură să provoace daune şi mai mari dacă nu reuşim să ieşim din zodia haosului. Cred cu tărie că toată lumea înţelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât şi cu cei externi. Sunt convins că, după toate eforturile făcute, nimeni nu îşi doreşte ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria «junk» de către agenţiile de rating. O asemenea evoluţie ar afecta economia, investiţiile şi costurile de finanţare ale statului”, susţine premierul desemnat.

Planurile de viitor ale lui Adrian Veștea dacă ajunge la Palatul Victoria

Veştea susţine că, imediat după votul de învestitură, va iniţia un dialog consistent cu reprezentanţii mediului de afaceri, cu investitorii români şi străini, dar şi cu reprezentanţii celor trei mari agenţii de evaluare a creditului, pentru a consolida încrederea în economia României şi pentru a evita un asemenea scenariu.

„Ştiu că multă lume se aşteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului şi al responsabilităţii, într-un moment deloc simplu pentru ţară. Nu am crezut niciodată în ideea «după mine, potopul», ci în datoria de a face bine ţării şi naţiunii. Iar stabilitatea şi un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală”, a adăugat Adrian Veştea.

În cursul zilei de joi, premierul desemnat a finalizat Programul de guvernare, un document de 68 de pagini pregătit pentru perioada 2026 - 2028, în care se vorbeşte despre "o perioadă marcată de provocări economice, sociale şi de securitate, care impun acţiune responsabilă, reforme structurale şi o guvernare eficientă".

Veştea afirmă că priorităţile Cabinetului său vor fi programele SAFE, PNRR, OCDE şi întărirea securităţii naţionale. Premierul desemnat afirmă că va continua lucrurile bune care au fost începute până acum şi va evalua "onest" fiecare măsură deja adoptată.

În mai multe rânduri Adrian Veştea a declarat că-şi doreşte ca în Cabinetul său postul de ministru al Finanţelor să fie ocupat de Alexandru Nazare.

Sprijin incert pentru guvernul Veștea

Calendarul votului de învestitură a cabinetului Veștea rămâne incert după amânarea de joi. În plus, președintele PSD Sorin Grindeanu l-a informat pe premierul desemnat că social-democrații nu pot lua o decizie finală până duminică. Asta, deși inițial păreau cei mai deschiși să treacă acest Executiv și chiar au pus umărul printr-un reprezentant la negocieri. Același Sorin Grindeanu îl acuză acum pe Ilie Bolojan, premierul interimar, că l-ar fi mințit pe șeful statului.

Surse apropiate de Adrian Veștea susțin însă că există neînțelegeri între cei care vor forma guvernul cu privire la măsurile de guvernare.

Mai mult, premierul desemnat nu ar putea să întrunească majoritatea parlamentară necesară validării Guvernului şi dacă ar obţine câteva voturi de la AUR.

Potrivit unor surse politice Adrian Veștea ar putea să depună programul de guvernare duminică seară sau luni dimineață. Până atunci, la congresul extraordinar de duminică al Partidului Național Liberal, s-ar putea supune la vot excluderea sa din partid, pentru că a acceptat să fie candidat pentru funcția de premier.

Cum lista de miniștri nu va fi încă depusă în Parlament, la congres nu s-ar putea decide și excluderea acelor liberali care ar putea putea prelua portofolii în cabinetul Vestea.