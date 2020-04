Un deputat lansează volumul de poezii pe care l-a scris în timpul autoizolării

Deputatul sucevean Ștefan Alexandru Băișanu lansează vineri volumul de poezii pe care l-a scris în timpul autoizolării la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus.

Parlamentarul ALDE tipărește joi cartea, care va fi lansată vineri, a anunțat Băișanu pe contul său de Facebook.

”Ultima mea carte de poezii, scrisă în autoizolarea holerei noastre! Cu voia lui Dumnezeu sper să nu fie și cea din urmă! Ultimile 2 zile le-am petrecut în tipografie, alături de Ionut și Marius cu care am lucrat la grafică, paginare, tehnoredactare finală etc... Am reușit! Am dat bun de tipar! Va vedea lumina tiparului joi! Vineri va avea loc lansarea! Una inedită, desigur, după vremuri! Le mulțumesc tuturor celor ce au fost lângă mine în acest demers!”, a scris deputatul sucevean Băișanu.