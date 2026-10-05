Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă a patra desemnare de premier din ultimele cinci luni, în contextul crizei politice pe care o traversează România. Înainte de o nouă desemnare, șeful statului organizează consultări cu partidele la Palatul Cotroceni.

Prima delegație care va ajunge la Cotroceni este cea a Partidului Social Democrat, de la ora 14:00. Din delegație vor face parte, printre alții, președintele PSD, Sorin Grindeanu, și Alexandru Rogobete.

Sorin Grindeanu rămâne varianta oficială a PSD pentru funcția de premier, însă șansele ca președintele formațiunii să fie desemnat au scăzut în ultimele zile, potrivit unor surse din partid.

De altfel, Sorin Grindeanu nu ar avea o problemă ca o altă persoană din PSD să fie desemnată pentru funcția de prim-ministru. În cazul în care președintele Nicușor Dan va opta pentru o altă propunere social-democrată, în mod normal, aceasta ar urma să fie validată într-o ședință a partidului, explică surse din PSD pentru Știrile ProTV.

Printre numele vehiculate în PSD se află și Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății în cabinetul Ilie Bolojan.

În paralel, în ultimele zile au fost discutate și variante pentru un premier independent. Printre acestea se află Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, dar și Leonardo Badea, viceguvernator al BNR, și Luca Niculescu, fost ambasador al României la Paris.

Pe lista variantelor „de rezervă” este menționat și Eugen Tomac, cel care nu a reușit însă să obțină sprijinul partidelor atunci când a fost desemnat premier, în urmă cu câteva luni.