Tudorel, despre Teodorovici: Când a dat acea declaraţie, probabil emoţională, s-a gândit la altceva

Agerpres

Criticile ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, cu privire la colaborarea instituţională cu Ministerul Justiţiei pentru realizarea Fondului Suveran de Investiţii "nu au acoperire faptică", a afirmat, miercuri, ministrul Tudorel Toader.

"Domnul Teodorovici ştie că-l apreciez şi că avem o foarte bună relaţie. Eu am crezut şi cred încă faptul că în momentul când a dat acea declaraţie, probabil emoţională, s-a gândit la altceva sau altcineva.

De ce? Pentru că a făcut două afirmaţii din câte ştiu eu. Una privind ziua de vineri când aş fi fost într-o delegaţie şi alta privind avizarea Fondului Suveran. Vă asigur că ambele afirmaţii nu au acoperire faptică", a declarat Toader, la sediul CSM, potrivit Agerpres.

El a explicat că vineri a avut mai multe întâlniri la Ministerul Justiţiei şi la Ministerul Finanţelor.

"Vineri eram la Ministerul Justiţiei, începând de la 7 şi 10 minute sau 7 şi 15 minute, pentru că vineri am evaluat cei opt candidaţi pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de la Înalta Curte, DNA şi DIICOT. Tot vineri, în mai multe rânduri, am vorbit cu domnul Teodorovici, cu experţii dânsului, tot vineri, eu, personal, cu un secretar de stat am mers la Ministerul Finanţelor şi am discutat despre ordonanţa de urgenţă privind insolvenţa. Prin urmare, am plecat de Ministerul Justiţiei, probabil în jur de 15,00. Prin urmare, vineri n-am fost nicio într-o delegaţie", a spus Toader.

Cu privire la afirmaţia ministrului Teodorovici despre Fondul Suveran de Investiții, Toader a explicat că la Ministerul Justiţiei a venit doar o copie a unui proiect de ordonanţă de urgenţă.

"A doua afirmaţie - cea privind prea multele observaţii la Fondul Suveran. Aici, ştiţi, că iniţial a fost adoptată o lege cu privire la înfiinţarea Fondului Suveran, ştiţi că instanţa constituţională a declarat legea ca fiind neconstituţională. Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect de ordonanţă de guvern, de ordonanţă simplă, privind Fondul Suveran. I-am dat aviz negativ pentru că ieşise din termenul în care Guvernul era abilitat să emită ordonanţă. Ministerul Finanţelor a revenit cu un proiect de ordonanţă de urgenţă.

Ordonanţa de urgenţă a trimis-o în copie la Ministerul Justiţiei, Ministerul Justiţiei a formulat observaţii de îmbunătăţire a proiectului de ordonanţă. Deci, reţineţi, la Ministerul Justiţiei n-a venit proiectul spre avizare, a venit o copie prealabilă ca emitentul să dea forma şi cu cerinţele legale necesare. Dar, în cursul zilei de luni, de marţi, de dată recentă, nu s-a discutat de Fondul Suveran, s-a discutat de ordonanţa de urgenţă privind insolvenţa. Ordonanţa 6/2016 înţeleg că este la comisie în Parlament", a susţinut ministrul Justiţiei.

Eugen Teodorovici a afirmat luni că Ministerul Finanţelor Publice pregăteşte o ordonanţă de urgenţă, care ar trebui să fie gata luna aceasta, pentru a avea cadrul general referitor la instrumente financiare precum Fondul Suveran de Investiţii şi s-a declarat dezamagit de faptul că a primit de la Ministerul Justiţiei foarte multe observaţii legate de acest act normativ.

"Fondul Suveran: ne-am angajat ca până la finalul acestui an să fie stabilit cadrul legislativ. A fost acel vot în Parlament, după aceea Curtea Constituţională a indicat un alt mod de a legifera. Asta am pregătit: o ordonanţă de urgenţă pentru a avea un cadru general referitor la astfel de instrumente financiare, iar după aceea să fie o Hotărâre de Guvern pentru acest exemplu, cum este Fondul Suveran. Un cadru general larg şi apoi să avem acte secundare, pentru a stabili modul în care un astfel de instrument ia naştere, în speţă Fondul Suveran. Din păcate, aici am primit, trebuie să recunosc, din partea Ministerului de Justiţie, foarte multe, foarte multe, mai multe observaţii decât a fost actul în sine.

Adică nu înţeleg, în momentul în care ne-am asumat ca şi echipă guvernamentală anumite obiective şi mai ales cum sunt acestea foarte importante, cum ar fi Fondul Suveran de Investiţii, atunci cred că rolul nostru, ca miniştri, este să fim preocupaţi ca echipele noastre să lucreze în aceeaşi direcţie, cu aceeaşi viteză şi fără a încerca să fim mai altfel decât suntem sau mai altfel decât ceilalţi. Cu alte cuvinte, sunt dezamăgit că primesc şi am primit de la Ministerul Justiţiei foarte multe aspecte, care mai de care", a susţinut ministrul Finanţelor.

Potrivit lui Teodorovici, luna aceasta Guvernul ar trebui să emită noul cadru legislativ la nivel de OUG pentru ca un astfel de instrument să poată fi operaţional cât mai repede.

Ministrul Teodorovici a spus că a avut o discuţie pe această temă cu ministrul Tudorel Toader, "dar dânsul a fost plecat, acum e iar în delegaţie" şi "între două evaluări şi două deplasări este greu să faci un Fond Suveran"

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer