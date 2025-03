Târziu, despre înţelegerea AUR cu PSD şi PNL în CGMB: A fost dezamăgitor şi pentru mine că s-a făcut această înţelegere

El a adăugat că AUR a mai votat alături de PSD şi în alte judeţe, precum Suceava, Maramureş, Bacău, Tulcea şi a precizat că acestea sunt abateri de la drumul pe care AUR l-a fixat la început. El consideră că nu mai este ascultat în partid şi ia în calcul şi despărţirea de AUR dacă lucrurile nu se vor schimba.

Claudiu Târziu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, despre înţelegerea pe care AUR a făcut-o cu PSD şi PNL în Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

”Sincer să fiu, a fost dezamăgitor şi pentru mine că s-a făcut această înţelegere. Pot să admit că la un moment dat trebuie făcută o majoritate şi trebuie condusă o comunitate. Dar capitala este emblematică pentru întreaga ţară şi dă un semnal foarte prost o astfel de înţelegere”, a declarat Târziu.

Întrebat unde este logica politică în a-l critica pe Marcel Ciolacu, iar apoi să votezi viceprimarul propus de liderul PSD, Claudiu Târziu a răspuns: ”Pot admit că la un consiliu local de nu ştiu unde se poate face acest lucru.Şi în general oamenii din comunităţile mici care pot să facă politică, sunt puţini, nu prea ai cu cine...”.

El a precizat că AUR a mai votat alături de PSD şi la Suceava, Maramureş, Bacău, Tulcea.

Târziu consideră că acestea reprezintă abateri de la drumul pe AUR l-a fixat.

”Vedeţi, astea sunt abateri de la drumul pe care noi l-am fixat. Sunt argumente pentru criticile pe care eu le-am adus. Eu nu am ieşit public, decât în momentul în care am văzut că nu mai sunt ascultat în partid. (...) Am spus clar, atâta vreme cât mergem pe drumul jalonat de aceste valori şi principii, eu sunt cu voi, atâta vreme cât eu pot să garantez că aceste valori şi principii sunt respectate, sunt cu voi. Dacă nu, ne despărţim. Am dat avertisment şi după aceea am tot revenit asupra lui”, a precizat liderul AUR.

El consideră că nu mai este ascultat în partid şi ia în calcul şi despărţirea de AUR dacă lucrurile nu se vor schimba.

”Astăzi ne aflăm în acest moment în care, practic văd că nu mai sunt ascultat, că nu pot să-mi impun punctul de vedere în conducerea colectivă, că acolo este o maşină de vot care votează tot ce spune George Simion. Minunat. E în regulă. Nu mă deranjează, asta e democraţia de partid, dar eu nu mai pot să rămân la discuţii interioare. Trebuie să trag semnale de alarmă pentru ca partidul să vadă reacţia publică şi să îşi corecteze drumul singur dacă altfel nu se poate. Atât cât încă mai cred că pot face o astfel de corecţie prin intervenţie publică. Dacă îmi voi pierde speranţa şi voi trage concluzia că nu se poate nici aşa, atunci chiar ne despărţim pentru că nu mai are niciun rost să insist şi să fiu eu ăla care e oaia neagră a partidului, ăla care comentează totdeauna, are ceva de criticat. Nu, domnule dacă nu ne mai înţelegem, mergem fiecare pe drumul”, a afirmat Claudiu Târziu.

Târziu a fost întrebat cine a deviat: partidul de la linia sa ori el de la linia partidului.

”De vreme ce eu i-am dat linia partidului, eu cred că ştiu mai bine”, a mai adăugat Târziu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: