La discuții iau parte președintele partidului, Sorin Grindeanu, toți cei cinci prim-vicepreședinți, secretarul general Claudiu Manda, precum și alți membri ai Biroului Permanent Național al PSD, între care și eurodeputatul social-democrat Vasile Dîncu (foto articol), fost ministru al Apărării, susțin surse politice pentru PRO TV.

Astfel, spun sursele, liderii PSD discută strategia pentru perioada următoare, inclusiv împărțirea funcțiilor-cheie din stat. În acest context, ar exista șanse mari ca PSD-ului să-i revină șefia Serviciului de Informații Externe (SIE), iar Vasile Dîncu ar fi principala opțiune pentru această funcție.

Nicușor Dan a admis că are „niște nume”

În urmă cu două săptămâni, președintele Nicușor Dan a transmis că numirile pentru funcțiile de directori de la Serviciul Român de Informații și de la Serviciul de Informații Externe vor fi făcute după discuții cu partidele parlamentare, astfel încât ele să fie validate de Legislativ.

„În ceea ce privește șefii de servicii, pentru că președintele propune și Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilități, nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte, dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament”, a precizat șeful statului, într-o conferință de presă susținută la Paris.

Nicușor Dan a admis că are „niște nume” pentru aceste desemnări.

„Am niște oameni pe care îi am în cap și o să fie niște discuții și o să aveți niște nume”, a spus președintele.

În contextul în care, în urmă cu câteva luni, el spunea că viitorii șefi ai SRI și SIE nu vor fi din lumea politică, șeful statului a fost întrebat în conferința de presă dacă lucrurile s-au schimbat la acest moment. „Să le mai nuanțăm”, a răspuns președintele.

Surse politice au precizat la acea vreme că numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu șefii marilor parchete.

Conform surselor citate, pentru funcțiile de directori ai serviciilor speciale există în prezent „patru - cinci” variante. De asemenea, sursele citate au menționat că pentru cele două servicii de informații sunt avute în vedere și persoane politice.

În septembrie, președintele Nicușor Dan declara că are o „listă scurtă” privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informații.





