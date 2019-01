Surse: MApN atacă în instanță actul prin care Iohannis a prelungit mandatul șefului Armatei

Agerpres

Ministerul Apărării Naționale va ataca în instanţă decretul prin care președintele Klaus Iohannis a prelungit mandatul şefului Statului Major al Armatei.

Surse din MApN au declarat pentru Știrile Pro TV că juriștii acestei instituții lucrează în prezent la finalizarea actelor care vor fi depuse în contencios administrativ.

Cel mai probabil, sesizarea va fi depusă în instanţă în această săptămână.

Acțiunea MApN vine după ce - în decembrie - preşedintele Klaus Iohannis a anunțat că nu aprobă propunerea ministrului Apărării Gabriel Leș pentru noul șef al Statului Major General al Armatei.

Astfel, șeful statului a luat decizia de a prelungi mandatul generalului Nicolae Ciucă în fruntea Armatei - mandat care expira pe 31 decembrie 2018.

Iohannis nu a spus care sunt motivele pentru care refuză propunerea, preizând doar că ”nu respectă rigorile legii”.

În replică, la începutul lunii ianuarie, ministrul Apărării, Gabriel Leş, a declarat că este de părere că decretul preşedintelui Klaus Iohannis privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciucă la şefia Statului Major al Apărării este ilegal.

"Vi se pare logică o astfel de atitudine a unui preşedinte care ar trebui să fie un preşedinte mediator, care ar trebui să fie un preşedinte care acum ar trebui să dea mâna cu Guvernul pentru Preşedinţie (n.r.- Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene)? Sunt atâtea lucruri bune care s-ar putea face, dar nu, chiar nu vrem. Ne gândim doar la următorul mandat. Asta a fost tema principală a domnului preşedinte azi: mandatul dânsului, nu despre România. Nu discutăm nimic despre lucrurile care ar trebui făcute... Mandatul dânsului... El să fie fericit. (....) Eu vreau linişte, să îmi duc lucrurile cum trebuie la capăt, deşi, din punctul meu de vedere, cu toate că nu contează, e un punct de vedere personal, acel decret este ilegal, conform articolului din lege, care prevede semnătura cel puţin a prim-ministrului pe un astfel de document. De aici încolo, nu prea contează ce cred eu şi nu contează ce crede domnul preşedinte. Vorbim pe chestiuni legale şi vom vedea ce se va întâmpla mai departe", a afirmat Leş, potrivit Agerpres.

Acesta susţine că nu a fost adoptată încă o decizie cu privire la modul în care va fi contestat decretul preşedintelui, însă subliniază că o eventuală contestaţie este "în termen".

Ministrul Apărării a precizat că propunerea sa la şefia Statului Major al Apărării nu a fost una politică.

"Eu am venit cu un militar, pe care l-am propus pe anumite argumente extrem de bine documentate şi am venit cu o propunere care vine cu o experienţă atât din fost şef al Statului Major al Apărării, ca locţiitor, cât şi din categoriile de forţe şi cu experienţă la UE. Am luat unul dintre militarii din cele trei - patru propuneri maxim pe care le puteam face la acest moment. Chiar nu am venit cu o propunere politică", a mai spus Gabriel Leş.

