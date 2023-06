Cum ar vota românii la alegerile parlamentare. Surpriza din topul principalelor partide

Un sondaj intern comandat de USR relevă o serie de concluzii neliniștitoare cu privire la intențiile de vot ale românilor.

Astfel, AUR a devenit la această dată al doilea cel mai puternic partid politic din România, la o distanță relativ redusă de liderul PSD și peste procentele întrunite de PNL, formațiunea care încheie podiumul.

Sondajul realizat la comanda USR de către The Center for International Research and Analyses este reprezentativ și a fost realizat telefonic în perioada 27 mai- 11 iunie 2023 pe un eșantion de 916 subiecți, cu un nivel de încredere de 95% și o marjă de eroare de 3,4%.

Ordinea partidelor în sondaj, potrivit răspunsurilor: PSD, AUR, PNL, USR

Potrivit cercetării, doar 24% dintre români ar merge sigur la vot, în timp ce 8% sigur nu s-ar prezenta la urne, restul procentelor fiind distribuite între cei care oscilează mai mult sau mai puțin în acest sens.

Iar printre cei 37% care au indicat un partid, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, rezultatele sunt cu totul surprinzătoare.

Astfel, 28% ar vota cu PSD, 22% cu AUR și 18% cu PNL, în timp ce pentru USR ar pune ștampila doar 13%. Urmează UDMR cu 6%, PMP cu 3%, Forța Dreptei și Pro România, ambele cu câte 2%.

În ceea ce privește personalitățile politice, Emil Boc stă cel mai bine în sondajul USR, 12% dintre repondeți având o opinie favorabilă pentru acesta.

Este urmat de Mircea Geoană, Marcel Ciolacu și Gabriela Firea, fiecare cu câte 11%, în timp ce Cătălin Drulă are 10%.

Aceste scoruri pozitive sunt însă mai degrabă inutile, în condițiile în care opinia defavorabilă este în cazul fiecăruia mult peste 50%.

În fine, imensa majoritate a celor care au răspuns la sondajul USR consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită: 84%.

Doar 12% dintre români cred că țara noastră merge într-o direcție bună, în timp ce 4% nu știu ce să zică.

